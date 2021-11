Tänavuse aasta tegu Harjus on Rahva Observatoorium Eestis ehk MTÜ Baltic Astronomy Club. See asub Saue vallas Munalaskmes, endises veetornis.

Rahva tähetorni eestvedaja Vladimir Goman, kuidas on observatooriumil läinud? Kas kõik on juba valmis?

Kord aastas pimedal sügisesel südaööl tuleb Rummu karjäärist välja hallipäine vanamees, laskub mäest alla ja küsib esimeselt ettejuhtuvalt inimeselt: kas Rahva Observatoorium on valmis või alles ehitatakse? Peame vastama, et pole veel valmis. Igaks juhuks.

Tegelikult ehitati tähetorn poolteist aastat tagasi. Kuid me töötame pidevalt selle varustuse parandamise nimel. Sel aastal tegeleme ka territooriumi korrastamisega. Sel aastal paigaldasime Leaderi toetusega uue sõrestiku ja paigaldasime sellele neli teleskoopi. Nüüd on üks visuaalne teleskoop, kaks astrograafilist teleskoopi ja veel üks instrument, millega me kavatseme Päikest uurida.

Milline on huviliste hulk vaatlustel?

Tähetorni külastab aastas umbes 3000 inimest. Ekskursioonile soovijaid on palju. Enamasti saavad kohad rühmades varakult täis. See on väga julgustav.

Mida saab Munalaskme tähetornis ette võtta?

Kui taevas on selge, vaatleme universumit teleskoopide abil. Olenevalt hooajast ning kellaajast saavad vaadeldavateks objektideks olla päikesesüsteemi planeedid, Kuu, galaktikad, tähekogud jne. Kui ekskursioonipäeval on pilves ilm, siis pole hullu. Näitan meie tähetorni ja siis läheme alla esimesele korrusele, et näha seda, mida tavaliselt silmaga ei näe. Ma jätan selle saladuseks. Tulge külla ja vaadake oma silmaga.

Kellele oleksite ise tunnustuse andnud?

Sel aastal võitsime konkursi „Aasta tegijad 2021“. Tähetorn kannab nüüd tiitlit aasta tegu 2021. See on suurepärane! Ja seda triumfi tahan jagada kõigiga, kes aitasid seda projekti ellu viia. Selliseid inimesi oli üle 1500.