Riho Rõõmus

Harjumaa muuseumi direktor

Kuidas sattusid kandideerima Keilas asuva maakonna muuseumi direktori ametikohale?

30. märtsil oli minu viimane tööpäev Tallinna lauluväljaku juhina. Sellest ajast alates olin kodus. Lõpuks hakkas ühest küljest igav. Teisalt aga nägi töökas ja tubli abikaasa, et ma mugandun niimoodi ära. Kodus oli tõesti mugav istuda. Hommikul sain pikalt magada ning suvi oli üle 30 aasta täiesti vaba. Aeg pudenes lihtsalt käest. Abikaasa vaatas siis arvutist, milliseid on tööpakkumised. Leidis muuseumi juhi konkursi kuulutuse ning piltlikult sundis mind kirjutama pakkumise ja essee. Pidin ennast kokku võtma, sest muuseumitöö on minu jaoks uus valdkond. Olen ikkagi muusik ning meelelahutusürituste korraldaja.

Ju ma siis tekitasin Keila linnavalitsusele ja konkursikomisjonile usalduse. Võib-olla tekitasin seda ka oma isikuga. Minule on valimine ja ametisse kinnitamine suur au.

Millega teha mäluasutust nähtavamaks?

Olen ka enda Facebooki kontol vihjanud, et pole väikesi näidendeid ja väikesi rolle, vaid on väikesed näitlejad. Seega pole ka väikesi ega suuri kultuuriasutusi. Kui suureks sa oma rolli ükskõik millisel ametikohal mängid, sõltub sinust endast. Ei saa mõelda, et muuseum on tähtsusetu ja asutuse juht samamoodi.

Minu teha on see, kas maakonna muuseum saab olema Eestis tuntumate mäluasutuste hulgas. Minul on see ambitsioon olemas. Ei pea tingimata juhtima ERM-i, et tõestada: muuseum on vajalik ja tuntud. Samamoodi on ka väike Eesti riik. Aga teeme kõik, et meid maailmas aina rohkem teataks.

Samas tekkis spontaanne lõbus mõte rajada muuseumi räppar Nublu nurk. Ta on ju Keilast pärit. Ning temaga koos esimesi lugusid salvestanud poiss õpib 12. klassis. Tehnika on ka siiani alles. Seda võiks kõikidele näidata. Nublu saaks ka ise näidata, kuidas muusikat tehakse.

Kas on tulemas ka uusi tavasid ning töösuundi?

Muuseumil on põhimäärusega pandud paika ülesanded. Need on siis pärandvara uurimine, kogumine ja süstematiseerimine. Neid ei saa kuidagi minetada, sest muuseum pole lõbustuspark. Aga kindlasti saab teha asju uut moodi ning huvitavamalt.