Ehkki kasiinod on sajandeid olnud väga populaarsed meelelahutuskohad, mida näitab ka kasiinode meka Las Vegase fenomen, on viimasel ajal väga populaarseteks saanud internetis mängitavad kasiinomängud. Ehk oled sattunud vastamisi terminiga „kiirkasiino“ ja mõelnud, millega on tegu?

Selgitame, mida pakuvad kiirkasiinod, mis tehnoloogial need töötavad ning mis plussid on neil võrreldes tavakasiinodega.

Internet toob kogu meelelahutuse otse koju kätte

Internet pakub piirituid võimalusi muuta oma elu lihtsamaks – tänapäeval saab internetist ammutada teadmisi pea ükskõik mille kohta sekunditega, suhelda oma lähedastega, kes on kasvõi teises maailma otsas, aga ka lahutada meelt paljudel erinevatel viisidel.

Eriti aktuaalseks sai see koroonaviiruse lockdown’ide ajal, mil inimesed pidid istuma kodus isolatsioonis ning internet oli miski, mis aitas meil keerulistel aegadel hoida kontakti ning ka leida endale tegevust ajal, mil pea kõik kohad olid suletud.

Küll aga jätkati meelelahutusega internetis ka pärast isolatsiooniperioode – on ju nii mugav, kui kogu meelelahutus tuleb vajadusel koju kätte ja kui ei soovi, ei pea seda kuskile otsima ka minema.

Kasiinod on kahtlemata üsna populaarsed meelelahutuspaigad, kuid nagu paljude muude asjadegagi – on võimalik kasiinomänge mängida ka internetis endale sobival ajal ja kohas.

See on mugav, sest ei pea oma koduseinte vahelt lahkuma ning saab nautida enda lemmikmänge ka siis, kui pole parajasti soovi päriskasiinosse minna.

Kiirkasiinod pakuvad kiirust ja privaatsust

Mis eristab kiirkasiinosid tavakasiinodest? Paljud inimesed ei soovi päriskasiinos käia, kuid siiski armastavad mängida kasiinomänge.

Kiirkasiinod on võrreldes tavakasiinodega väga privaatsed. Pea kõik viimastel aastatel turule tulnud uued Eesti kasiinod põhinevad kiirkasiino kontseptsioonil, mida iseloomustabki kiirus ja privaatsus.

Eestis tegutseb praegu üle kümne erineva kiirkasiino lahendusel põhinevat mängukeskkonda, kes tegutsevad Pay N Play tehnoloogial – siiski mõni neist pakub ka n-ö vanakooliteenust, kus võib soovi korral registreeruda ka läbi registreerimisvormi.

Pikad tuvastusprotsessid on eilne päev

Mis on Pay N Play ja kuidas see privaatsust pakub? Tänu maineka makseteenuste pakkuja Trustly loodud Pay N Play tehnoloogiale ei ole kiirkasiinodes vaja kontot registreerida.

Kui vanasti oli vaja ohtralt tõestada, end tuvastada ning läbida korralik kadalipp, siis see tehnoloogia muudab asja märksa lihtsamaks – nii konto registreerimine kui isikutuvastus toimuvad automaatselt, kui teed sissemakse ning järgmiseks mängimiseks piisabki vaid sellest, kui tuvastad end läbi pangalingi.

Infovahetus kodupanga ja mänguoperaatori vahel liigub läbi krüpteeritud kanalite – seega ükski kolmas osapool ei saa mängija andmetele ligi, mis tagab privaatsuse.

Kiirus mängib rolli muidugi ka väljamaksetel – väljamaksed jõuavad pangakontole vaid paari minutiga, et neid ei peaks kaua ootama.

Seega pakuvad kiirkasiinod võimalust mängida kasiinomänge neile, kelle jaoks on oluline see, et mänge saab mängida igal ajal ja igas kohas, kes soovivad rohkem privaatsust ning kelle jaoks on tähtis kiirus ja selgus!