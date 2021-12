Sõna kollageen tuleneb kreekakeelsetest sõnadest kolla ja gen, mis tähendavad liimi ja tootmist. Seda seetõttu, et liimi tootmiseks algupäraselt keedeti hobusenahka. Kollageenist võibki mõelda kui „liimist“ meie kehas, mis hoiab paljusid organeid koos.

Kollageen meie kehas

Kollageen on kõige levinum valk meie kehas, moodustades 30% kõikidest organismi valkudest. Kollageen on põhiliseks ehituskiviks, millest moodustatakse meie kehas luid, nahka, lihaseid, kõõluseid ja ligamente (ligamentideks ehk „sidemeteks“ nimetatakse kõõlusesarnaseid vääte, mis ühendavad luid üksteisega.). Samas leidub kollageeni ka teistes kohtades kehas, sealhulgas veresoontes, silma sarvkestas ja hammastes.

Piisav kollageenitase kehas aitab hoida naha elastse, sileda ja tervena ning tagab naharakkude pideva uuenemise. Samuti aitab kollageen hoida naha niiskustaset. Aja möödudes, mil keha toodab üha vähem ja madalama kvaliteediga kollageeni, kaotab ka nahk oma siledust ja elastsust.

Kõrget kollageenitaset kehas seostatakse ka tselluliidi ja venitusarmide vähesusega. Ühtlasi on kollageen üheks ehituskiviks küünte, juuste ja hammaste struktuuris. See aitab hoida küüned tugevana ja soodustab juuste kasvu, sh pidurdades ka juuste väljalangemist.

Glamuurse välimusega kreemipurk ei tundu ilmselt enam üldsegi ahvatlev, kui tead, et see sisaldab kanajalgu ja loomasarvi (allikas: VeganShop)

Kollageeni lisamine kosmeetikatoodetesse

Enamik inimesi teab, et kui nahk kaotab kollageeni, tekivad kortsud. Ilutööstus on teinud selles osas tarbijate harimisel head tööd, kuid palju on arusaamatut selles osas, mida kujutab endast kollageen kosmeetikatoodete koostisosana ja kuidas ta nahale mõjub.

Kosmeetikatoodetes sisalduv kollageen on loomset päritolu, mida toodetakse enamasti loomasarvedest ja kanajalgadest. Võib tunduda hea idee lisada kosmeetikatoodetele kollageeni, et vältida naha vananemist, kuid sellel ei ole loodetud tulemust, kuna kollageeni molekulid on liialt suured, et imenduda läbi naha ja ka naha alla toimetatuna ei ole seni kindlust, et need suudaks ühineda ning seeläbi tugevdada organismis juba olemasolevaid kollageeni struktuure. Lähemalt sellest SIIN.

Alternatiivid

Alternatiivina kosmeetikas kasutatakse näiteks sojaproteiini, mandliõli, amla õli (mis on ka alternatiiv keratiinile) jne. Kollageeni taseme tõstmiseks organismis on abi korrapärasest füüsilisest aktiivsusest ja tervislikust eluviisist laiemalt. Kasuks tuleb hea ööuni, madal stressitase ja tegelemine parasümpaatilist närvisüsteemi toetavate tegevustega (rahulik muusika, jalutamine, jooga, mediteerimine, soe vann, venitused jne).

Lisaks toetab kollageeni sünteesi vitamiinide, mineraalide ja antioksüdantide-rikas toitumine, mis tähendab eelkõige värviliste puu- ja köögiviljade ning oomega-3 rasvhappeid sisaldavate toitude tarbimist.

Kasutades VEGAN märgistusega kosmeetikat, võid olla alati kindel, et kollageeni ega teisi loomseid produkte Sinu kosmeetika ei sisalda.

Allikad: Thebeautybrains, peta2

Rohkem infot julmusevaba kosmeetika kohta leiad VeganShopi kodulehelt.