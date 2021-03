Kaja Kallase valitsuse ametisse astumisest on möödunud kuu ja meie esimesed algatused hakkavad jõudma riigikogusse. Osalesin ise valitsuse koalitsiooniläbirääkimiste protsessis delegatsiooni liikmena ja sain sealt küllalt hea ettekujutuse, mis on uue valitsuse suuremad eesmärgid ja erinevused võrreldes eelmise valitsusega.

Esimese ja kõige tähtsama ülesandena nägi koalitsioonileping ette keskendumist koroonakriisi lahendamisele. Kui eelmine valitsus tegeles muuhulgas näiteks rahvast lõhestava abielureferendumiga, siis uue valitsuse esimene kuu on läinudki puhtalt tervisekriisi lahendamisele.

Ei saa eitada, et seis Eestis on selle aja jooksul läinud pigem raskemaks, aga tunneli lõpus paistab siiski ka valgust. Kaja Kallase juhtimisel on valitsus erilist tähelepanu pööranud vaktsineerimise korraldamisele, et me saaksime Eestisse saabuvad esialgu vähesed vaktsiinidoosid kiiresti kasutusele võtta ning kaitsta esmajärjekorras neid, kes on riskigruppides ja töötavad eesliinil.

Maikuus peaks vaktsineerimise võimalus jõudma kõigi Eesti inimesteni.

Hoidkem end

Kui hästi me sinnani vastu peame on tegelikult meist igaühe enda kätes. Praeguse hetke seisuga on Eesti võrreldes teiste Euroopa riikidega nii tervise kui majanduse vaates pigem hästi hakkama saanud. Aga tibusid loetakse kevadel.

Kui me ei suuda iga inimese käitumisega viiruse levikule piiri panna, läheb see edu meil käest. Seega panen kõigile südamele: ärge kohtuge inimestega rohkem, kui hädapärast vaja. Võimalusel jääge kaugtööle, kandke avalikes kohtades kindlasti maske ja vältige kontakte!

Ja kui teile seda võimalust pakutakse, siis kindlasti vaktsineerige ennast.

Selleks, et meie majandus oleks pärast kriisi lõppu valmis käivituma nagu hästiõlitatud masin, on uus valitsus teinud ettevalmistusi nii Eestile eraldatud ligi ühe miljardi euro suuruse Euroopa Taaskäivitamise fondi, kui Euroopa struktuuritoetuste kiireks kasutuselevõtuks.

Euroopa toetusega saame tehtud mitmed olulised investeeringud, mis muidu peaksid oma aega pikemalt ootama.

Meil on vananev ühiskond ja iga töökätt on tööturule väga vaja.

Saame uue hoo anda digipöördele, et Eestile kuulsust toonud e-riiki veelgi paremaks teha ja rohepöördele, et kliimamuutuste vastu paremini võidelda. Ning veel tuleb Euroopast ka raha otseste kriisimõjude leevendamiseks. Siin on minu meelest väga oluline, et toetused oleksid jagatud ausalt, läbipaistvuse põhimõtetest lähtudes ja jõuaksid nendeni, kes neid kõige rohkem vajavad ning sealtkaudu võimalikult kiiresti ka majandusse.

Riigi rahandus korda

Reformierakonnale on alati oluline olnud korras riigi rahandus, et me ei pärandaks oma lastele kaelani võlgades Eestit. Eelmised kaks valitsust on lasknud riigi kuludel küllalt kontrollimatult vohada ja seetõttu tuleb meil vähemalt esimestel aastatel rahaasju küllalt range pilguga vaadata.

See ei tähenda, et kriisis riik ei peaks laenu võtma, seda teevad kõik Euroopa valitsused. Aga laenurahaga ei saa paisutada püsikulusid, sest neid tuleb välja maksta igal aastal ja iga kord aina rohkem ja rohkem selleks laenu võtmine viib meid kiiresti Kreeka teed.

Seetõttu oleme koalitsioonipartneriga pannud oma kõige kallimad valimislubadused esialgu kõrvale ja püüame ka riigi muude püsikulude suhtes hoida konservatiivset joont.

Hea uudis eakatele

Hea uudise saame pakkuda meie eakatele. Tagamaks teile väärikas vanaduspõlv, jätkub pensionitõus ka selle kriisi ajal, täpselt nagu eelmise finantskriisi ajalgi. Mõte on selles, et pensionid jõuaksid oma väärtuses kiire majanduskasvu ajal neilt eest kihutanud palkadele veidigi lähemale.

Kui eelmine valitsus tõstis ainult pensioni baasosa, siis meie täidame ka lubaduse tuua keskmine pension tulumaksu alt välja.

See on hea uudis kõigile, kelle pension ületab 500 eurot, eriti aga töötavatele pensionäridele, kellest osad vahepeal tulumaksuvaba miinimumi üldse kaotasid.

Meil on vananev ühiskond ja iga töökätt on tööturule väga vaja, seetõttu ei saa meie maksusüsteem olla selline, mis töötavat pensionäri eriti karmilt karistab.

Sammu edasi saame astuda ka eestikeelse haridusega. Kui eelmine valitsus rääkis vaid eesti keele õppest venekeelsetes õppeasutustes, siis meie käivitame eestikeelse hariduse tegevuskava, et tuua meie maailma parim haridus kõigi Eesti lasteni.

Kuidas see täpselt toimuma hakkab, sellega meil haridusministeeriumis praegu tegeletakse.

Tähtsaid punkte on koalitsioonilepingus palju, aga viimasena tooksin välja selle, mis oli Riigikokku kandideerides üks minu põhilubadustest ning millega olen aktiivselt edasi tegelenud. See on säästva transpordi arendamine ja eeskätt Tallinna trammiühenduste pikendamine lähivaldadesse sh Rae valda.

Koalitsioonileping ütlebki, et trammiühenduste arendamisega tuleb kindlasti edasi minna, nii et ka selles vallas on meil Harjumaal järjest paremaid uudiseid oodata.