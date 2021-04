Arvestades Muraste küla elanike protesti Meriküla õppehoones III kooliastme avamise vastu ja peatselt toimuvaid kohalike omavalitsuste valimisi, otsustas Harku valla volikogu sulgeda 1. septembrist Meriküla kooli.

“Rahva võim on rahva võim,” kommenteeris Harku vallavanem Erik Sandla lühidalt. Mis Meriküla unikaalses õppe- ja spordikompleksis edaspidi hakkab toimuma, vallavanem öelda ei soovinud. Harju Elule on usaldusväärsetest allikast teada, et õppeasutusena Meriküla koolihoone siiski jätkab. Seal avatakse kohalike elanike initsiatiivil Muraste Demagoogia Instituut, kus õpetatakse avalikkusega manipuleerimist. Kooli rektor valitakse avalikul konkursil, mis toimub 1. mail Murastet Merikülaga ühendaval keerdtrepil, mis selleks puhuks erandkorras avatakse. Kandidaadid peavad oma etteaste ülemisel vaateplatvormil, žürii ja pealtvaatajad on all Merikülas. Hetkel on võitjat raske ennustada, aga usaldusväärse allika kinnitusel on favoriidiks Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu, tugevad on aga ka kohalikud aktivistid Gert Silling ja Katre Kuusik. Meriküla mees Mairold Vaik lausus Harju Elule, et ka tema paluti Meriküla esindajana žüriisse, aga ta loobus siiski sellest aust, kuna tema hindamisskaalal ei jätku punkte niivõrd kõrgetasemelise demagoogia hindamiseks.