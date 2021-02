23. veebruaril täitub Eesti Meremuuseumi 86. asutamisaastapäev. Esmakordselt toimunud üliõpilastööde konkursi statuudi kohaselt kuulutatakse sel päeval välja parimad Eesti merendusajaloo teemalised uurimistööd. Esimesel konkursil märgiti eripreemiaga ära esimese Eesti Vabariigi aegset perioodi uurinud kaks tööd, Maria Velikanova lõputöö Pärnu laevandusest ja Artur Kaljurandi lõputöö Eesti Merejõududest.

Tallinna Ülikoolis kaitstud Maria Velikanova bakalaureusetöö “Pärnu Laeva aktsiaselts ja turisminduse areng Eesti Vabariigis” käsitles Eesti Vabariigi turisminduse arengut Pärnu Laeva aktsiaseltsi näitel aastatel 1919–1940 ning uuris, kuidas reklaam mõjutas reisijate arvu laevaliinidel. Kaitseväe Akadeemias kaitstud Artur Kaljurandi lõputöö “Eesti merejõudude insenermehaanikud 1919-1940” keskendus Eesti merejõudude insenermehaanikute väljaõppele.

“Eripreemia pälvinud tööde tugevuseks pidas hindamiskomisjon teemade originaalsust ning seni uurimata arhiivimaterjalide kasutamist ja analüüsi, seda eriti Covid-19 tingimustes, mil arhiividele oli piiratud juurdepääs. Mõlemad teemad väärivad ka edasist uurimist,” rääkis hindamiskomisjoni liige, Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

“Sügisel kuulutab Meremuuseum parimate üliõpilastööde konkursi taas välja ning loodame, et siis on juba rohkem osalejaid, tugev tase ning õnnestub välja anda ka peapreemia,” ütles Dresen. Muuseumijuht lisas, et oma panuse Eesti kireva merendusloo uurimishuvi tõstmiseks annavad ka muuseumi teadurid, kes esmakordselt alustasid Tartu Ülikoolis valikaine kursuse lugemist.

Preemiad Maria Velikanovale ja Artur Kaljurandile antakse üle Lennusadamas 11. märtsil, kui avatakse näitus “UMUK UDŽD OTB. Näitus mereväe- ja luureohvitserist Bruno Linnebergist”. Näitus tugineb Meremuuseumi teaduri Arto Olli uurimistööl.

Eesti Meremuuseumi algatatud üliõpilastööde konkursil võivad osaleda nii Eesti kui ka välismaa kõrgkoolides õppivad bakalaureuse- ja magistriastme tudengid, kelle Eesti merendusajaloo teemalisest lõputöö kaitsmisest pole möödas rohkem kui kaks aastat. Konkursi auhinnafond on 2000 eurot, mis jaguneb pea- ja eripreemiate vahel.

Üliõpilastööde konkursi statuut Eesti Meremuuseumi kodulehel.

Statuut vene keeles.

Statuut inglise keeles.

Lisainfo Õnne Mets, SA Eesti Meremuuseum kommunikatsioonijuht, +372 5330 6653

Vesilennuki 1, Tallinn 10415

meremuuseum.ee