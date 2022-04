Lapsega ajaveetmine on ju vahva, veel toredam on ühtlasi midagi koos ära teha. Täna meisterdame pühadeks munahoidjaid ja teeme pisematega tibutempleid.

Kanadest munahoidjate jaoks läheb vaja:

• munakarpi,

• guaššvärve,

• vildikaid,

• liimi.

1: Lõika munakarbist välja pesa koos kõrgema osaga.

2: Maali oma tulevane kana oma maitse järgi ükskõik milliste värvidega. Sobivad nii guašid, vesivärvid, pliiatsid kui ka vildikad.

3: Lõika munakarbi kaanest välja rombikujuline tükk noka jaoks ja tükid, mis ehivad kana pead ja nokaalust ning värvi need. Tükid, millest teed kana pealaele harja lõika kindlasti välja nii, et jätad külge ka osa, millega selle kana pealaele torgata saad (need võib teha ka näiteks värvilisest paberist või vildist).

4: Joonista kanale silmad, liimi külge nokk ja lokuti (võid kasutada ka liikuvaid silmi või teha need hoopiski värvilisest paberist).

Harjaks olevad tükid pane lihtsalt kana pealael olevast august sisse, kui seda pole, tee ise ja oledki oma imeilusalt kaunistatud pühademunadele pesa valmis saanud!

Kellele on aga kana meisterdamine liiga raske, võib teha hoopis lõbusaid tibutempleid! Tibutemplite jaoks läheb vaja:

• WC-paberi sisutoru,

• guaššvärve,

• vildikaid või pliiatseid.

1: Tee papptoru äär sobiva värviga kokku ja vajuta ring paberile.

2: Joonista pliiatsi või vildikaga tibule silmad, nokk ja jalad. Võid need teha ka hoopis värvilisest paberist!

Soovi korral kaunista taust meelepäraste värvide ja materjalidega, nii oledki valmis saanud vahva kevadpildi!