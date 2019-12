Aasta eelviimasel päeval austati Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis tublimaid sportlasi, treenereid, spordi edendajaid ning sõpru. Parim naine on Johanna Talihärm Leesilt ning meessportlane Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja Saku vallast.

Traditsiooniliselt alustati tublide õpetajate, treenerite, edendajate ja klubide tunnustamisest. Aasta õpetaja 2019 on Bert Tippi Haabneeme Koolist. “Õpilaste kasvatamisel tehtud eduka pedagoogilise töö ja kolleegidesse sõbraliku suhtumise eest. Isikliku eeskujuga ja eesmärgi täitmisele pühendatud tegevusega on Bert suutnud Haabneeme koolipere tõsta Harjumaa sportliku ellusuhtumisega koolide etteotsa,” seisab põhjenduses. Tublim noortreener ehk Bruno Nopponen on samuti Viimsi vallast.

Sauelanna Terje Toomingas valiti tublimaks kohaliku spordielu edendajaks. Igapäevatööd teeb naine Saue spordikeskuse juhatajana ja ta on ka kohaliku tervisepäevade sarja korraldaja.

Harjumaa parim spordiklubi on Keila Swimclub, mille president on Indrek Sei ja peatreener Tõnu Meijel.

2000. aastal asutatud klubi eesmärgiks on anda Harjumaa lastele ujumisalast õpetust ning korraldada ujumistreeninguid. Hetkel on klubil treeninggrupid Laulasmaal, Jüris, Kuusalus, Sauel ning Sakus. Nendes treeninggruppides harjutab 1100–1200 noorujujat. Spordiüritus 2019 on rahvusvaheline noortejalgpalli turniir SpringCup. Seda korraldab Siim Nuuma ning Harju jalgpallikool. Turniir peetakse Laagri alevikus.

Tublimad koolid Viimsis ja Kuusalus

Spordisõbralikuma pere tiitli sai perekond Bondarchuk Harku vallast. Kuueliikmeline pere on ühtehoidev ja aktiivne. Olgu siis tegemist Harku valla sportlike ettevõtmiste organiseerimisega, võistlustel osalemisega või siis koduvalda ja oma klubi – Tabasalu Triatloniklubi esindamisega ülevabariiklikel üritustel.

Tavapäraselt selgub detsembris kaheksast alast koosneva koolide komplekssarja võitja. Põhikoolidest on tublim Haabneeme ning keskkoolidest/gümnaasiumitest Kuusalu. Aasta sportlikum omavalitsus on Rae vald, mille vallavanem on Madis Sarik.

Preemia “Meie teejuht, meie õpetaja” võttis vastu Karin Muru. “Ta on Kaitseliidu laskespordiklubi MÄLK asutaja, Harju laskespordi eestvedaja, mitmekordne Eestimaa spordimängude võitja võistkonna juht. Erakordselt abivalmis ja töökas kaaslane,” seisab põhjenduses.

Ralli maailmameister Sakust

Õhtu tipphetk oli kahtlemata parimate sportlaste väljakuulutamine. Naistest oli nominente viis. Teiste hulgas Viimsi vallas elav alpinist Katrin Merisalu ehk esimene eestlanna, kes tõusis üle 8000 meetri kõrguse mäe tippu. Samuti purjetaja Ingrid Puusta ning veemotosportlane Sanna Aaslav-Kaasik. Aasta parim on Kuusalu vallast, Leesilt pärit laskesuusataja Johanna Talihärm. “Tema parim saavutus oli maailmameistrivõistluste teatesõidu 12. koht. Lisaks saavutas ta veel mitmeid esikümne kohti maailma karikavõistluste etappidel,” seisab põhjenduses. Kahel korral on Talihärm võistelnud taliolümpial. Tänavu osaleb ta maailma karika etappidel. Seepärast võttis parima karika vastu Talihärmi ema.

Meestest esitati samuti viis nomimenti. Teiste hulgas Konstantin Gordilov Maardust, kes tuli

koos oma partneri Dominika Bergmannovaga ladina-ameerika tantsudes nii maailma kui ka Euroopa meistrivõistlustel kaheksandaks. Samuti purjetaja Karl-Martin Rammo Viimsist ja Saku veemotosportlane Marten Männi. Aasta sportlane on aga teine Saku valla mees, koos Ott Tänakuga esimeste eestlastena ralli maailmameistriks tulnud Martin Järveoja. Tema kontosse jäi koos Tänakuga kuus ralli võitu MM-il. Sünnilt Elva mees elab Saku vallas.