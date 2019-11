Värskelt ilmunud raamat “100 aastat armastust” on Harjumaa muuseumi kümnes maakonna uurimuste kogumik. Esimene sarjast ilmus veerand sajandit tagasi.

Laupäeval, 16. novembril esitletud kogumikus tutvustatakse armastust sajandis ja enamgi ajas. Konkurss kuulutati välja veebruaris ning sellele laekus septembri alguseks 16 erinevat lugu. Muuseumi teaduri ning koostaja Taavi Koppeli sõnul oli tegu väga eripalgelise materjaliga. Vanimad lood on pärit aegadest enne esimest ilmasõda ning viimased suvest 2019. On armumisi, armastust, lahkuminekut, laste ootamist ja saamist, raskeid otsuseid, leppimisi ja tülisid. On erisoolist ning ka samasoolist armastust.

Muuseumi vastne direktor Riho Rõõmus andis üle tunnustused kolmele parimale lugude autorile. Kolmanda kohaga tunnustati Maret Kents-Kärknat, teise kohaga Tiit Birnanit ja esikohaga Aino Katveli. Kokku on 113-leheküljelises raamatut üle kümne meenutuse. Kasutatud on ka varasematel aegadel kogutud mälestusi.

Värske kogumikuga meenutatakse mitmeid tähtpäevi. Sügisel 1989 kuulutati välja esimene muuseumi

mälestuste võistlus. Esimesed kogumised olid kindla teemata, sest mäluasutus oli noor ning erinevat materjali kogudes nappis. 1997. aastast on võistlusel ka teema. Esimesel oli teemana ranna- ja mereelu. Edasi tulid näiteks Keila, maakonna folkloor, seltsi- ja majanduselu, paadipõgenemised, elu majandites ning viimati 2009. aastal Balti kett.

Kogumisega on muuseumil väärtuslik käsikirjakogu. Selles on umbes 300 paksemat või õhemat mälestust või uurimist.

Esimene raamat sarjas “Harjumaa uurimusi” ilmus sügisel 1994. See andis ülevaate muuseumi tegevusest aastatel 1989–1993. Teine kogumik ilmus veel samal aastal. Selles kirjutas Mati Mandel sõjasügisest 1944 Keila ümbruses. Üheksas kogumik ilmus kuus aastat tagasi ja selles anti ülevaade maakonna arheoloogiast.