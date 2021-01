Rand on Veljo Tormise seltsi tegevjuht ning Kuusalu rahvamaja perenaine.

Harjumaa aukodaniku teenetemärk antakse isikule Harju maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Igal isikul ja asutusel on õigus esitada teenetemärgi andmiseks ettepanek.

Tänavune maakonna kultuuripärl on Ulvi Rand Kuusalust. Foto Allar Viivik

