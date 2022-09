Skandinaavia hele stiil ja selged vormid on eestlasi ikka paelunud. Nüüd jõudis ka Harjumaale, Rae ja Kiili valla piirile Kurnasse skandinaavia stiili kõige ehedam näide, selle stiili arendaja, maailma suurim sisustubränd IKEA.

Tänapäeval algab iga kauplus parkimisplatsist. IKEA juurde Tallinna ringtee ääres rajati parkimisplats tuhandele autole. Peale väga hea asukoha – juurdepääs väga eri maanteid pidi Eestimaa igast otsast – ja avara parkimisplatsi, on IKEA mõelnud ka kohalikule ostjale, kes liigub lastekäru või jalgrattaga: rajatud on mitu uut kergliiklusteed. Ka on ühistranspordikasutajatele nüüd bussipeatus IKEA.

Hej – meil on sind rõõm näha

Kolm suurt tähte Hej tervitavad kauplusesse sisenejat. Rootsi keeles tähendab see „tere“, aga tõlgitud on sõna natukene avaramalt – meil on sind rõõm näha. Selline stiil, kus seinale kirjutatud rootsikeelne suunav sõna on tõlgitud eesti keelde, läbib tervet kauplust.

Eskalaatoriga teisele korrusel jõudnut ootavad niinimetatud näidistoad ja ka -korterid. Siit võib leida inspireerivaid sisustuslahendusi ning on võimalus isegi kõiki esemeid katsuda, toolidel istuda, sohvadel lamada. Mitu tuba on mõeldud lastele, tervele perele eri otstarbeks, üksikutele inimestele. Kokku on IKEA Tallinna poes 50 täielikult sisustatud näidistuba ja kolm näidiskodu. „Nende abil saame pakkuda inspireerivaid kodusisustuslahendusi eri ruumide sisustamiseks. Näidisruumide hulgas on nii köögid, vannitoad kui ka ühetoalised korterid. Mõtteainet ja inspiratsiooni peaks siit leidma igaüks, kes hakkab oma kodu uuendama või alles looma,“ kõneles IKEA Balti turundusjuht Ian Strickland kauplust tutvustades.

Ian Strickland.

Näidistesaalis on mitukümmend IKEA-stiilis elutuba.

IKEA – maailma kuues toitlustuskett

Näidised üle vaadatud, võtab saadud muljete üle arutlemine ja otsustamine ikka natuke aega. Või ollakse suurest kauplusest – IKEA kaubanduspind on ca 30 000 m2 – lihtsalt väsinud. Siis on hea restoranis istuda, tellida mõned kuulsad Rootsi lihapallid või muud meelepärast, juua tass kohvi, mõtiskleda.

„Igas IKEA poes on alati ka restoran. Ja sellel on kindel põhjus: meie poodi ei tulda ainult ostlema. Meie poest ammutatakse inspiratsiooni, siin veedetakse pikalt aega. Ja selle aja jooksul läheb inimestel kõht tühjaks. Ingvar Kamprad, IKEA looja on öelnud, et tühja kõhuga on raske äri teha,“ kõneleb Ian Strickland.

IKEA restoranis on 400 kohta, selle juurde kuulub ka lasteala ning ema-lapse tuba. Üha rohkem pööratakse restoranis tähelepanu taimsele toidule. Kuulsaid Rootsi lihapalle võib maitsta ka taimses variandis. „Seda, et IKEA on maailma suurim sisustusbränd, teavad kõik. Vähesed aga teavad, et ka IKEA toitlustuskett on maailma üks suurimaid, kuues,“ ütleb Ian Strickland.

Ainulaadne rohemaja

Kõht täis ja otsus ostude osas tehtud, on aeg liikuda esimesele korrusele tagasi. Siin on juba müügisalong, kus on väljas 9000 eset, mida saab ka kohe kaasa osta. Peale avara mööblipoe on IKEA esimesel korrusel klaasist rohemaja, kus on nii taimi kui ka hooajalist mööblit. „Välimööbli alal näitame hoiulahendusi rõdude tarbeks,“ kõneleb Ian Strickland. Toidupoest saab osta aga samu toiduaineid, millest on valmistatud IKEA restoranitoit – lihapalle, rootsipärast heeringat jne.

„IKEA Tallinna poodi rajades võtsime arvesse nii enda laialdasi teadmisi koduse elu kohta kui ka Eesti elanike vajadusi. Viimaste väljaselgitamiseks tegime mitu uuringut ja küsitlust. Seetõttu usume, et IKEA kliendid leiavad poest nii inspiratsiooni, praktilisi lahendusi kui ka taskukohaseid sisustustooteid, mis muudavad nende koduse elu veelgi paremaks,“ lausus Ian Strickland.

IKEA investeering uude poodi oli ligi 25 miljonit eurot. 