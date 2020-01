M.V.Wool-i Vihterpalu tehas töötab, Hüüru tehas on puhas ja ootel

Kalatööstus M.V.Wooli Vihterpalu tehasest võetud 113 pinnaproovi puhtad ning firma taaskäivitas tehase 2. jaanuarist. Hüüru tehasest aasta viimasel esmaspäeval võetud listeeriaproovid olid samuti puhtad, kuid tehast sellel nädalal veel ei käivitata. VTA otsus Hüüru tehase kohta tuleb ilmselt järgmisel nädalal.

“M.V.Wool AS viis Vihterpalu tehases 26. novembrist 11. detsembrini läbi süvapuhastuse. Selle järel võttis veterinaar- ja toiduamet (VTA) riikliku järelevalve raames 93 pinnaproovi, mida analüüsiti kolmes akrediteeritud laboris ning mis kõik osutusid listeeriavabaks,” ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool pressiteates.

Firma võttis enesekontrolli raames 20 pinnaproovi, mis olid akrediteeritud laborite analüüsi põhjal samuti puhtad. “See kinnitab süvapuhastuse efektiivsust ning M.V.Wool on valmis Vihterpalu tehase taaskäivitamiseks 2. jaanuarist 2020, kuna on täidetud VTA ettekirjutuses sätestatud tingimus. Nii ka läks ja neljapäevast on Vihterpalu tehas tööl.

Esmaspäeval 30. detsembril võttis VTA kokku 105 pinnaproovi M.V.Wooli Harku tehases, mis saadeti kontrollimiseks kolme akrediteeritud laborisse. Kõik proovid olid negatiivsed ning listeeriat neis ei leitud.

Kas see tähendab seda, et tehast saab lähiajal käivitada? VTA pressiesindaja Elen Kurvits ütles, et laborist saadi listeeriaproovi negatiivne vastus laupäeval. Tulemusest teavitati ka M.V. Wooli.

Siiski ei tähenda negatiivne listeeriaproov automaatselt veel tehase Harku üksuse avamist tootmiseks.

“Me vaatame ettekirjutuse üle, vaja on alles otsustada, kas teeme veel lisaproove või saab loa avamiseks anda,” selgitas Kurvits. Ettekirjutus jõutakse üle vaadata ilmselt järgmise nädala jooksul.

M.V.Wool tegi koos professionaalsete puhastusfirmadega tehastes põhjaliku puhastuse, mille käigus desinfitseeriti ja steriliseerisiti tootmispindu ja seadmeid kõikides ruumides. Puhastuse käigus pesti ja desinfitseeriti esmalt seadmed ja ruumid, seejärel võeti osadeks lahti seadmed, mille kõik pinnad pesti keemiliste pesu- ja desoainetega ning steriliseeriti.

Lisaks seadmetele steriliseeriti kõrgel temperatuuril kõik töövahendid. Süvapuhastus oli täiendav meede lisaks ettevõttes alaliselt toimuvatele regulaarsetele puhastustöödele.

Listeeriakahtlusest töötajate koondamiseni ja taaskäivitamiseni

* Skandaal kalatööstuse ümber puhkes esmalt kevadel, mil Taani veterinaar- ja toiduamet süüdistas M.V.Wooli tooteid kolm aastat tagasi alanud listerioosipuhangus.

* Septembri lõpus lahvatas uus skandaal, kui meediaväljaanded kirjutasid, et mullu haigestus Eestis listerioosi 28 inimest, kellest seitse suri. Kuuel haigestunul ja kahel surnul olevat leitud just mainitud puhanguga seotud listeeriabakteri tüvi ST1247

* M.V.Wool viis oktoobris ettevõtte Harku tehases läbi täieliku sterilisatsiooni ning peatas kaheks päevaks tootmise. Novembri keskel teatas VTA aga, et leidis pärast tehase desinfitseerimist võetud proovidest taas listeeriabakteri.

* 13. novembril esitas kalatööstus VTA-le bakteri väljajuurimiseks tegevuskava, mis nägi muu hulgas ette ajutist tootmise peatamist 2020. aasta alguses põhjalikuks suurpuhastuseks.

* VTA teatas 25. novembril, et peatab ettevõtte Harku ja Vihterpalu tehase tegevuse. Ettekirjutus hõlmab tootmist, vahendamist, ladustamist, tooraine sissevedu ning tooraine ja kauba väljavedu.

* Seejuures märkis VTA, et tegevuse peatamine kehtib, kuni firma on ametile tõendanud, et listeeria puhangutüvi ST1247 on ettevõtte tegevuskohtades elimineeritud. Nimelt on amet seisukohal, et ettevõtte tegevused haiguspuhanguid põhjustanud ST1247 hävitamiseks pole olnud piisavad.

* 6. detsembril teatas ettevõte, et alustab 125 töötaja koondamist.

* 16. detsembril teatas Tallinna halduskohtus, et M.V.Wool ning VTA üritavad leida käimasolevas kohtuasjas kompromisslahendust, millest nad peavad halduskohtule teada andma hiljemalt 8. jaanuariks. Seejuures jõudsid kalatööstus ja amet kokkuleppele, mis lubas ettevõttel tegevust osaliselt jätkata.

* 2.jaanuaril taaskäivitati Vihterpalu tehas ja 30 inimest pääses koondamisest.

* M.V.Wool teenis möödunud aastal 23,4 miljoni euro suuruse käibe juures 437 300 eurot kasumit. Ettevõtte omanikud on 36,59 protsendiga Mati Vetevool, 31,71 protsendiga Moonika Vetevool ning samuti 31,71 protsendiga Meelis Vetevool.