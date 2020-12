Luminor viis novembri viimasel nädalavahetusel kõik oma ligi 100 000 klienti üle uuele pangasüsteemile. Lisaks said kõik kliendid kasutusse uue internetipanga ning Visa pangakaardi.

Luminori tegevjuhi Erkki Raasukese sõnul oli üleminek uuele pangasüsteemile töötajate ja klientide jaoks väga suur ning erakordne tehnoloogiline muudatus. “Lisaks sellele, et me lahkusime senisest Nordea pangasüsteemist ja viisime kõik andmed üle Luminori enda uuele pangaplatvormile, andsime oma klientidele ka värske internetipanga ja veebilehe. Ma tänan kõiki töötajaid suure panuse eest ning ma tänan meie kliente, kes on Luminoriga selle suure muutuse kaasa teinud,” lisas Raasuke.

Luminori Eesti jaepanganduse juhi Tanel Rebase sõnul on muudatus Luminori jaoks oluline edasiminek ja loob aluse järgmisteks arendusteks, et meie klientidele üha paremat kasutajakogemust pakkuda. “Kindlasti vajavad uued asjad harjumist, mõned kohendused oleme ka juba ise klientidelt saadud tagasiside põhjal töösse võtnud. Tänan meie kliente nii nende märkuste kui ka positiivse tagasiside eest. Panga mobiilirakendus tuleb välja 2021. aasta alguses ning selle saabumiseni palume klientidel erinevates seadmetes kasutada veebipõhist internetipanka,” täpsustas ta.

Rebane lisas, et paratamatult tuleb nii suurte tehniliste muudatustega ette ka erinevaid tõrkeid ning neid lahendame jooksvalt. “Kuna muutus on ka klientidele väga suur, siis tegeleme aktiivselt klientide muredega ning püüame neid võimalikult kiiresti aidata. Meie klienditeenindajatele ja ka appi tulnud teistele töötajatele on detsembri esimesed nädalad kindlasti töiselt veel väga kiired. Saatsime korraga välja suure hulga uusi Visa kaarte ja PIN-kalkulaatoreid ning lahendame nende teemadega seotud kliendipäringuid esmajärjekorras. Samuti kulub aega, et koos eelkõige äriklientidega spetsiifilisemaid võimalusi üle vaadata,” ütles Rebane.

Rebase sõnul ollakse teadlikud, et kliendid ootavad pikisilmi välkmakseid ja ka muid uudseid lahendusi ning tema sõnul oligi uutele pangakanalitele üleminek nende eelduseks. “Näiteks välkmakseid soovime oma klientidele pakkuda juba tuleva aasta jooksul,” rõhutas ta.

Pane tähele

• Kõik Maestro/Mastercard pangakaardid asendasime VISA deebet ja krediitkaartidega, mille PIN-kood jäi esmase asenduskaardi puhul samaks.

• Avati täiesti uus internetipank, kuhu saab lisaks mobiil-ID, ID-kaardi ja uue PIN-kalkulaatoriga sisse logida ka Smart-ID-ga.

• Välismaksete saajatel tasub tähele panna, et Luminor Eesti uus SWIFT/BIC kood on RIKOEE22 – palun informeerige sellest kõiki oma partnereid ja kliente.

• Enamike eraklientide isiklikud internetipanga kasutajatunnused jäid samaks.

• Mitme kasutajatunnusega klientidele ja kõigile äriklientidele saatsime neile ainsa alles jääva isikliku kasutajatunnuse vana ehk LuminorINordea internetipanga postkasti – seda saab sealt vaadata 30. detsembrini 2020.

• Klientide kontonumbrid jäid üleviimisega samaks.

• Uues internetipangas on klientide jaoks olemas kõik peamisteks pangatoiminguteks vajalik ning uusi võimalusi hakkab lisanduma uuel aastal iga paari kuu tagant.

Juhul kui inimesel on tekkinud seoses muutustega mõni küsimus, siis esmalt palume tutvuda kogu infoga veebilehel www.luminor.ee/era/uus-pank või ärikliendile www.luminor.ee/ari/uus-pank. Kui sealt vastust ei leia palume tal kiiretes küsimustes (nt pole uut kaarti kätte saanud) eestkätt helistada meie klienditoele +372 628 3300 või võtta ühendust e-posti teel info@luminor.ee .

Karel Hanni, Luminori avalike suhete juht Eestis, + 372 5557 5270

Liivalaia 45, 10145 Tallinn