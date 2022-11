Tallinna-Viljandi maantee äärses Luige alevikus, ringtee vahetus läheduses toimetavad mehed ja suured masinad. Pinnasekiht on eemaldatud, nüüd käib vundamendi rajamine. Nagu hakkaks Luigele, bensiinijaama kõrval olevale tühimaale midagi suurt kerkima.

„Siia tuleb suur kaubanduskeskus, kus suurim pind on Rimil, kes on meie ankurrentnik; teisele korrusele leiab koha avar jõusaal. Võib julgelt öelda, et sellest saab piirkondlik kaubanduskeskus, kus on ka korralik toiduala, sest läheduses söögikohti ei ole. Tuleb vähemalt kolm erinevat toitlustajat. Lisaks apteek, lemmikloomade pood…“ kõneleb kinnisvaraarendaja Real State juhatuse liige Ardi Roosimaa.

Kokku peab ärikeskuse esimeses etapis valmima 4000 m2 müügipinda ja valmis peab kahekordne hoone olema järgmise aasta lõpuks.

Hoone juurde on ette nähtud ka ruumikas parkla.

Teine etapp

Ärikeskuse esimesest etapist Tallinna poole peab tulema teine etapp, kus saavad olema mitmed kiirtoitlustuskohad, edasi stock office-tüüpi laod. „Need ladu-kontor-esindus tüüpi ärihooned on praegu väga popid, nõudlus nende järele on väga suur. Eriti siin Tallinna ümbruses.

Real State juhatuse liige Ardi Roosimaa. Foto Ülo Russak

Mugavad ja uuenduslikud lahendused logistiliselt väga atraktiivses asukohas pakuvad meie klientidele kindlasti huvi,“ sõnab arendaja.

Esimese stock office-tüüpi ärihoone juurde kerkib veel teinegi ja siis ka üks büroohoone 40 kontoripinnaga.

„See kõik kokku on teine etapp,“ kõneleb Ardi Roosimaa. Teise etapi konkreetset valmimisaega ta siiski ei luba, pakub, et see saab olema kolmveerand aastat kuni aasta pärast esimese ärihoone valmimist. Kokku peab äripinda esimeses ja teises etapis valmima 10000 ruutmeetrit.

Rohelus säilib

Bensiinijaamast linna poole kasvab praegu kena noor männik. Kas see vahepealne roheala arenduste käigus säilib?

„Mitte täielikult, aga planeeritud on jätta rohesaarekesed, mis peavad lahutama kliendiliikluse elumajadest,“ täpsustab Ardi Roosimaa.

Kinnisvaraarendaja Real State kõhkles alguses selle arendusega alustades, kas leidub ikka kliente… „Nüüd on kindlust kõvasti juurde tulnud.

Nii paljud ettevõtted tunnevad Kiili tuleku vastu huvi,“ kõneleb arendaja. Järelikult täidab see projekt Kiilis lünga.

Ka kiidab arendaja Ardi Roosimaa koostööd vallavalitsusega. „Meil on erinevates valdades kinnistud, arendused. Nii hästi ei suju aga asjaajamine kuskil,“ kinnitab Roosimaa.

Ehitaja on Eventus Ehitus OÜ.

Kommentaar

10 aastat kaupluseta

Kaire Roosileht, Luige külaseltsi juhatuse esimees

Luige piirkonnas elab vähemalt 2000 inimest ja meil pole ühtegi kauplust, kuigi oleme üritanud teha kõik, et mõni kauplus ka meie kanti tuleks. Mõned poekesed meil varem olid, sama koha peal, kus nüüd ärikeskus kerkib, aga kui hakati Luige ringteed ehitama, sulgesid needki uksed. Nii et rohkem kui kümme aastat oleme ilma kaupluseta olnud. Pikka aega oli lähim pood Järve kaubanduskeskus Tallinnas, nüüd on ka Raudalul õnneks kauplus. Meil on siin praegu ainult hamburgeriputka maantee ääres, kus müüakse ka õlut ja suitsu. Väga nõukaaegne.

Muidugi ootame uut ärikeskust väga. Apteek on ülimalt vajalik, juuksur võiks olla. Jõusaal kulub ära, meil on väga sportlik rahvas. Praegust ehitustempot vaadates usun, et järgmise aasta jõuluostud saame juba uuest kaubanduskeskuses teha.