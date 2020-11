Heade inimeste abiga ja DPD kullerite vahendusel on sellel aastal loomaaeda saadetud nii palju kõrvitsaid, et need ei mahu enam kuhugi ära ja sellel sügisel palutakse kõrvitsaid enam juurde mitte saata. Laupäeval on aga huvilised oodatud loomaaeda kõrvitsapeole.

Kui eelmisel sügisel püstitati Tallinna loomaaia asukatele saadetud kõrvitsate rekord 23 tonniga, siis sellel sügisel on kõrvitsaid loomadele toodud juba üle 40 tonni. “Väga paljud head inimesed saatsid DPD kulleritega loomaaeda iga päev kümneid ja sadu kilogramme kõrvitsaid ja tänu sellele on nüüd kõrvitsate kogumise rekord teinud hüppelise tõusu! 40 tonnine kogus näitab inimeste erakordset loomadest hoolimist ja armastust aianduse vastu. Oleme kõigile kõrvitsakasvatajatele väga tänulikud,” lausus DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

Nende inimeste, kes on end juba kõrvitsate transpordiks registreerinud, aiasaadused veab DPD loomaaeda endiselt tasuta kohale, kuid kuna loomaaia söögilaod on täis, siis sellel aastal rohkem kõrvitsaid loomaaeda ei viida. Peame ka arvestama sellega, et loomad jõuaks kogu selle saagi enne halvaks minemist ära süüa. Toitu jätkub neile praegu kevadeni ja kauemakski.

Kivimurd lisas, et kuna kevadise kriisi ajal tellisid inimesed tavapärasest veelgi usinamalt e-poodidest kodudesse ja suvilatesse aiatöötarbeid ja -vahendeid, siis ilmselt oli see ka üheks põhjuseks, miks kõrvitsaid sellel sügisel nii suurel hulgal kogunes. “Inimestel oli lihtsalt rohkem aega aiandusega tegeleda,” märkis ta.

DPD toimetas tasuta kohale kõrvitsakasvatajate kõrvitsad igast Eesti otsast, kuid soovijad said oma kõrvitsad loomaaeda ka ise kohale viia.

Enda panuse andsid ka paljud koolid ja lasteaiad, näiteks Põltsamaa lasteaed, Vändra lasteaed ning Varbla Kool ja Parksepa Keskkool.

Laupäeval, 31. oktoobril on huvilised oodatud loomaaeda suurele kõrvitsapeole. Viiruse tõttu pole sellel aastal kavas massilist kogunemist ja tänamistseremooniat, kuid endiselt saab jälgida loomade toitmist. Loomade reaktsioonid aedikusse tekkinud uue ja huvitava söödava vilja osas on alati erisugused ja põnevad.

DPD Eesti on siseriikliku ja rahvusvahelise kullerpostiteenuse osutamise turuliider, mis teenindab Eestis nii era- kui ärikliente ligi 260 kulleri ja 230 sõiduki abil ning annab lisaks tööd 171 inimesele. Eestis omab hetkel DPD 134 Pickup punkti, millest 116 on pakiautomaadid, 8 pakirobotid ning ülejäänud Pickup pakipoed.

Lisainfo Helina Õunapuu, Tallinna loomaaia müügispetsialist, tel 5156536, helina.ounapuu@tallinnzoo.ee; Janek Kivimurd, DPD Eesti AS müügi- ja turundusjuht, tel 613 0032, janek.kivimurd@dpd.ee.