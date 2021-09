Seenenäitus tuleb taas! Tänavu saab söödavate ja mittesöödavate, tinglikult söödavate ja suisa mürgiste seentega tutvuda 11.–26. septembrini.

Sel aastal pööratakse kõrgendatud tähelepanu nendele seentele, millel on ka teine praktiline otstarve lisaks söögiseeneks olemisele. Nii saavad tuttavaks must pässik, tuletael, teeseen, värviseened ja paljud muud põnevad isendid.

Seenesügis on käes. Mõtted kipuvad liikuma seenesoustile ja -salatile või mõnele teisele ahvatlevale kõhutäiele. Silme ees terendavad purgid hoidistega. Ometi on rikkalikul, paljusid kasutusvõimalusi pakkuval seeneriigil varuks enamatki kui vaid kulinaarsed naudingud.

Sealjuures leidub seeni, mille väljanägemine on kaugel tuttavlikust kübara ja jalaga tegelasest ning mis pakuvad ootamatut rakendust väga erinevates valdkondades. Tänavuse näituse fookuses ongi justnimelt need seened, millel on mõni eriline ja põnev praktiline kasutusvõimalus.

Platsis on aga ka traditsiooniline seenetarkust jagav väljapanek. Näitust külastades saab õppida nii seente korjamise, määramise kui ka kasutamise kohta. Kes aga enda määramisoskust pärast näituse külastamistki täielikult ei usalda, on oodatud kahtlase seenega pöörduma näitusel kohal viibiva konsultandi poole. Määramiseks peab kaasa toodud seen olema värske ja terve – kübarast jala aluseni! Levinumad nn veaohtlikud liigid määratakse hoo pealt, keerulisemate puhul tuleb vastuse otsimiseks süveneda arvukatesse raamatutesse loodusmuuseumi riiulitel.

Seenenäitus on avatud 26. septembrini iga päev kell 11–19 Tallinna vanalinnas Eesti loodusmuuseumi hoovis aadressil Lai 29a. Näitusele pääseb muuseumipiletiga. Need, kes soovivad ise muuseumihoovi välja pandud seenemaailma rikastada, võivad oma seeneleiud kaasa tuua. Esinduslikumad kübarakandjad pannakse näituselaudadele kõigile uudistamiseks välja.