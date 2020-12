Kui Synlab 3. detsembril Loksa eakate kodus laustestimise läbi viis, selgus et koroonaviirusesse on nakatunud 72 hoolealust ja viis töötajat. Praeguseks on nakatunute koguarv tõusnud 93 peale, nendest kolm on surnud.

Kahest majas koosnevas Loksa eakate kodus elas enne kriisi puhkemist 99 hoolealust. Draama hakkas hargnema 27. novembril, kui üks haigekassa poolt suunatud töötajatest käis eakate kodus ravimeid jaotamas.

Kaks päeva hiljem edastati Loksale teade, et selle inimese koroonatest oli osutunud positiivseks.

“Siis tuli koostada terviseametile nimekirjad, et saaks teha laustestimise. Laustestimine viidi läbi 3. detsembril,” meenutab Loksa eakate kodu juhataja Monika Puldre.

4. ja 5. detsembril selgus ehmatav tõde. Kui Loksa eakate kodu hoolealustest oli nakatunuid 72, siis personali hulgast veel viis – ühtekokku 77.

Kuidas esialgu reageeriti?

Millised olid hooldekodu järgnevad sammud? “Me olime olnud juba ühenduses sotsiaalkindlustusametiga, Loksa linnavalitsusega, terviseametiga, vahetasime üksteisega infot,” selgitab Puldre.

“Kuna Loksa eakate kodu asub põhja meditsiinistaabi regioonis, siis COVID-19 kolde ilmnemisel aitas Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorraline meditsiinikeskus ja kiirabikeskus kolde esmasel käsitlemisel,” selgitab regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Lilian Lääts.

“Selleks saadeti 5. detsembril Loksa eakate kodusse COVID-brigaad, mis teostas triaaži kõikidel eakate kodu COVID-positiivsetel patsientidel,” jätkab Lääts. “Nad tulid ja vaatasid kõik koroonapositiivsed ükshaaval üle,” selgitab Puldre. Selle tulemusena otsustati neli hoolealust haiglaravile viia.

“6. detsembril tegime Loksa eakate kodusse visiidi koos regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja doktor Vassili Novakiga. Selle visiidi eesmärk oli saada olukorrast ülevaade ja anda hooldekodu omanikele sisendeid klientide võimaliku kohortimise kohta ja hoonetes “puhaste” ja “saastunud” tsoonide loomiseks. Visiidil osales ka Loksa eakate kodu infektsioonikontrolli volinik Annika Lemetsar,” lisab Lääts.

Hetke seisuga kolm surnut

Milline on olnud järgnev areng hooldekodus? “Kokkulepete kohaselt teeb seal vajadusel visiiti kohalik perearst doktor Mall Idavain ning vajadusel toetab Loksal baseeruv Karell Kiirabi brigaad,” kommenteerib Lääts.

“Terve elu käib ju teistmoodi. Kontaktis koroonapositiivsega peab kandma isikukaitsevahendeid. Meil on maskid, visiirid, kitlid, põlled, sussid, mütsid – kogu varustus,” selgitab Puldre. Päris hermeetiline varustus ei ole. “Ju sealt kuskilt ikka natuke mingit õhku liigub,” arvab ta.

Ehkki Loksa eakate kodul on kasutada kaks maja, hoitakse mõlemas majas nii koroonasse nakatunuid kui nakatumata hoolealuseid. Haiged ja terved on isegi samadel korrustel, ehkki erinevates tubades. “Meil ei ole nii palju korruseid, et kõike eraldi saaks sättida,” õigustab Puldre. “Ja kuidas paigutada ümber lamajaid ja teisi väga raskeid haigeid?”

Meil ei ole nii palju korruseid, et kõike eraldi saaks sättida.

15. detsembri seisuga oli Loksa eakate kodu asukatest erinevatesse haiglatesse viidud ühtekokku 15 inimest, kellest neli oli juba tagasigi toodud.

Nakatunutest kolm on praeguseks surnud. “Kas neil tõesti oli see koroona nüüd ainuke põhjus, miks nad surid?” arutleb Puldre samas.

Vaktsiini ootel

14. detsembril viis Synlab läbi kordustestimine nende Loksa eakate kodu hoolealuste ja töötajate seas, kellel 3. detsembril viirust ei tuvastatud. Selgus, et nakatunud on veel viis hoolealust ja 11 töötajat. Nakatunute koguarv tõusis 93 peale.

“Neile hoolealustele, kes on positiivsed, uut testimist ei teha. Ainult töötajatele tehakse korduvtestid, sest nad ei saa muidu tööle naasta,” täpsustab Puldre.

“Praegu ma ei näe, et siin asi hullemuse poole läheb, ikka paremuse poole. Eks need, kes oma diagnoosi said, peaksid hakkama tervenema,” on juhataja siiski optimistlik.

Loksa eakate kodu on koroonavaktsiini ootel. “Terviseamet ootas juba 11. detsembriks neid nimekirju, ka teistelt hooldekodudelt, mitte ainult meilt. Ju siis jaanuaris hakkab vaktsineerimine pihta,” usub Puldre.