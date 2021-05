Selle aasta sügiseks valmib Liiva teega paralleelselt kulgeva Apametsa tee esimene etapp (Tiskreoja elamurajoonis Künka teest kuni Sinilille elamurajoonini) koos tänavavalgustuse, kergliiklustee ja kõnniteega, mille käigus saavad lisaks sõiduteele ka ohutu lahenduse piirkonna jalakäijad ja kergliiklejad. Apametsa tee teine etapp on planeeritud järgmiseks 2022. aastaks, mille tulemusena on rajatud uus läbipääs Harkujärve külast Toome teest kuni Harku-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest eelnevalt valminud Sinilille teeni ning mille ääres saavad jalakäijad ka ohutult liigelda.

Harku valla arengukava kohaselt rajatakse Liiva tee kergliiklustee aastatel 2023−2024. Sealhulgas on planeeritud rajada Liiva tee valgustus osaliselt juba järgmisel 2022. aastal ja ülejärgmisel 2023. aastal. Sel aastal on planeeritud Liiva tee sõidutee osast eraldada liikluskorraldusvahenditega eraldi osa kergliiklejatele, mis võimaldaks neil Liiva tee ääres senisest ohutumalt liigelda.

Jalakäijad Liiva teel. Foto on illustratiivne.

