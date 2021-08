Kuigi pikalt Eesti turule tulemiseks ettevalmistusi teinud Saksa jaemüügikett Lidl ütleb, et ta rajab praegu siia kaheksa poodi, on tänaseni selgusetu, millal need täpselt avatakse ja kas see jääb selle aasta sisse. Ettevõte ise rõhutab vaid, et tahab kõik kaheksa poodi korraga avada.

Lidl Eesti märkis kolmapäeval, 28. juulil saadetud pressiteates, et ettevõttel on neljas Eesti linnas valmimas kaheksa poodi ning ettevõte jätkab ka kontori- ja poetöötajate värbamist. Kui eelmise aasta lõpus küündis ettevõtte töötajate arv 133-ni, siis nüüd on see juba 200.

Kaheksast rajatavast poest viis tuleb Tallinna, ülejäänud kolm Tartusse, Pärnusse ja Narva. Kuigi varem on Lidl öelnud, et tahab Eestis poed avada juba selle aastanumbri sees, siis nüüd enam seda aastanumbrit pressiteates ei kasutatud.

Jaanika Jaago märkis, et avamisaega on vara kommenteerida. “Lidlis on heaks tavaks avada alati mitu kauplust üheaegselt, nii saab see kindlasti olema ka Eestis,” põhjendas ta.

Peagi Eesti turul jala maha saav Lidl Eesti tellis hiljuti ka uuringu, millega taheti teada saada, kuidas suhtuvad eestlased toiduhindadesse.

Uuringufirma Norstat küsitlusest selgus, et 62% eestimaalastest hindab toitu kalliks ja 13% väga kalliks. Ainult 1% vastanutest peab toitu odavaks.

Peamiseks kriteeriumiks toidupoe valikul nimetavad eestlased kvaliteeti.

“Inimeste jaoks on väga oluline hind, mida mõjutab kiirenev inflatsioon ning üldine sisendhindade tõus toiduainetööstuses. Toidupoe valikul hindavad eestlased aga enim kvaliteeti. Kuna Lidl lähtub oma kaubavalikus vaid kõrgeimatest Saksa kvaliteedinõuetest, on meil hea meel näha, et kvaliteet on muutunud Eesti tarbijate jaoks esmatähtsaks,” märkis Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel.