Ehkki Ansambel AB projekteeritud ja Eventus Ehituse rajatud Laulasmaa kooli juurdeehituse valmimise tähtajaks oli 23. jaanuar 2021, on nii kooli spordihoone, raamatukogu kui 11 täiendavat klassiruumi valmis juba praegu ning õppetöö käib täies hoos.

“Aasta oli 2017. Olin mõned kuud vallavanemana ametis olnud, kui hakati küsima, kuidas saab Laulasmaa kool juurdeehituse ja spordihoone,” meenutas Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat 28. oktoobri piduüritusel laienduse saamislugu.

“Väga raskelt käima läinud projekt on tänaseks ilusalt lõppenud,” arvas Saat tulemust kommenteerides. “Tänast hetke on oodanud 280 õpilast, õpetajad, lapsevanemad, raamatusõbrad, kogukonnaliikmed ja vallavalitsus.”

Mis majas on?

Traditsioonilise lindilõikamise asemel avati Laulasmaa kooli laiendus võrkpalli servilöögi ja korvpalli vabaviskega, sest laienduse kõige silmatorkavam osa ongi ruumikas spordihoone.

Järgneva ringkäigu ajal näidati külalistele tehnoloogiaklassi, mille uhkuseks on laserlõike- ja graveerimispink. Tehnoloogiaõpetaja Mardo Hoovi sõnul soetati see Hiinast. “Juba neljandas klassis saab lihtsamaid asju teha. Masin on ühendatud võrku. Üleval arvutiklassis toimub programmeerimine ja läbi võrgu saab saata masinasse töökäskluse,” ütles ta Harju Elule.

Ruumikas informaatika- ja robootikaklassis tutvustati robotkunsti tegemise võimalust. Ipadi abil saab liigutada pallikest mööda värske värviga kaetud pinda. “Need on Ameerika firma Sphero robotid, mis osteti HITSA programmi kaudu,” selgitas matemaatika- ja informaatikaõpetaja Inga Mehide. Pärast “joonistamist” tuleb pallid mõistagi veega ära pesta ja vooluvõrku laadima panna.

Läbi juurdeehituse kahe korruse paikneb 13 000 teavikuga raamatukogu, mis täidab nii rahvaraamatukogu kui ka kooliraamatukogu funktsiooni.

“Esimesel korrusel on täiskasvanute kirjandus, teisel korrusel laste kirjandus. Lugemine on vaimule sama, mis võimlemine kehale,” ütles Lääne-Harju valla raamatukogu direktor Urve Luht.

28. oktoobri üritusele oli kutsutud ka Jüri Ratas. Peaminister avatseremooniaks aega ei leidnud, küll aga saatis ta oma õnnesoovid päev varem salvestatud videotervituse teel.

Kolm kuud enne tähtaega

Et Laulasmaa kooli direktor Kadi Mäekuusk on kahe väikese tütrega emapuhkusel, oli kooli juhtkonna poolt kandev roll juurdeehituse valmimisel direktori kohusetäitja Kadi-Ingel Kunglal.

“Ma ei oleks seda sõitu suutnud ära teha, kui ei oleks olnud nii ägedaid inimesi minu kõrval,” rõhutas Kungla. “Ilmselt teiega võiks ehitada terve linna,” kinnitas naine. Kungla eriline tänu kuulus juurdeehituse projekteerinud Ansambel AB-le ja ehitustööd teostanud Eventus Ehitusele.

“Oleme väga uhked, et meil oli võimalus uued ruumid Laulasmaa koolile ehitada,” rõhutas Eventus Ehituse juhataja Lauri Kaska. Järgnevalt ulatas ta sümboolse võtme Mäekuusele ja Kunglale.

“Me alustasime töödega jaanuari algul. Suveks oli karp püsti. Viimistlustööd kestsid sügiseni,” ütles Harju Elule Eventus Ehituse projektijuht Raivo Reineberk. 2,6 miljonit eurot maksnud kooli uues osas on netopinda 1908 ruutmeetrit, millest kolmandiku moodustab võimla.

Juurdeehituse valmimise lepinguline tähtaeg oli 23. jaanuar 2021. Kuidas siis juba kolm kuud enne tähtaega töödega ühele poole jõuti? “Meil ei olnud koroonaajal midagi muud teha. Siis ehitasime,” muigas Reineberk.

Juba on ettevõttel käsil uus suur ettevõtmine. 27. oktoobril allkirjastas Riigi Kinnisvara Eventus Ehitusega Laagri riigigümnaasiumi õppe- ja spordihoone ehituslepingu. Selle projekti maksumus on 7,6 miljonit eurot.

Vaata galeriid.