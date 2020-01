2007. aastal valminud Laulasmaa kool vajab juurdeehitust. Kui esialgu kavandati selle hinnaks 2 miljonit eurot, siis projekteerimise käigus tõusis maksumus 3,5 miljoni peale. Vastavalt Eventus Ehitusega sõlmitud töövõtulepingule valmib juurdeehitus siiski odavamalt ehk 2,6 miljoniga.

Laulasmaa kool koosneb kolmest majast – Laulasmaa (276 õpilast), Lehola (54 õpilast) ja Klooga (47 õpilast). Viimased neli aastat on ruumipuudus kimbutanud eeskätt Kloogaranna tee 20 paiknevat Laulasmaa maja, mis on ehitatud arvestusega, et seal õpib maksimaalselt 216 last.

Nüüd on pärast mitmeid tagasilööke jõutud projekteerimise ning ehitushangetega ühele poole.

Leping jõulude eel

Laulasmaa kooli juurdeehituse rajamiseks laekus Lääne-Harju vallavalitsusele tähtajaks ehk 2. detsembriks14 pakkumust. Vallavalitsus otsustas 10. detsembril Eventus Ehituse kasuks, kellega töövõtuleping sõlmiti 23. detsembril.

Juurdeehituse suletud netopind on 1907 ruutmeetrit. “Lepingu kohaselt läheb ehitus maksma 2 620 855 eurot,” selgitab vallavalitsuse avalike suhete juht Egle Kaur.

See number on märkimisväärne, sest Ansambel AB koostatud juurdeehituse projekt, mis valmis 26. juulil, arvestas maksumuseks lausa 3,5 miljonit eurot. Kuidas õnnestus hinda 0,9 miljonit alla saada?

“Kui me seda projekteerisime, siis projekteerija tegi selle esialgse hinnakalkulatsiooni. Kui me nüüd läksime hankesse, tulid pakkumused ja kõige odavam pakkumus oli 2,6 miljonit,” selgitab Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Kas seda hirmu ei ole, et tegemist on alapakkumusega? “Ei, kindlasti mitte. Pakkujaid oli ju kokku 14 ja pakkumused jäid kõik samasse hinnaklassi, vahemikku 2,6–3 miljonit eurot. Mul pole põhjust kahelda, et ehitaja sellega hakkama ei saa,” arvab Saat.

Eventus Ehitusel on arvestatav haridusasutuste rajamise kogemus. Ettevõte on ehitanud Harjumaal näiteks Nõlvaku lasteaia Laagris, Vääna-Jõesuu kooli ja Muraste kooli.

Tööde finantseerimiseks võtab Lääne-Harju vald 7 miljonit eurot laenu, millest 2,6 miljonit läheb Laulasmaa kooli juurdeehituse tarbeks, ülejäänu aga peamiselt omafinantseeringuna Laulasmaa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekti jaoks.

Laenu võtmise järel kasvab Lääne-Harju valla võlakoormus 58 protsendini eelarvest. Kohaliku omavalitsuse seadusega lubatud võlakoormuse piirmääraks on kuni 60% eelarvest.

Jaanuaris 2021 valmiv juurdeehitus. ESKIIS: Ansambel AB

380 last

“Eeltöödega alustatakse jaanuaris. Järgmisel nädalal toimub esimene ehituskoosolek. Seal pannakse paika tegevuskava,” lubab Saat koolimaja juurdeehituse osas.

Tööde kestuseks on kavandatud 13 kuud. “Viimane lepingujärgne tähtaeg on 21. jaanuar 2021,” lisab vallavanem.

“Juurdeehitus on kavandatud nii suureks, et kool mahutaks 1.–9. klassini kaks paralleel-klassikomplekti. Juurdeehituses saavad olema spordisaal koos pesuruumide ja muu vajalikuga, raamatukogu ning klassiruumid, sealhulgas tehnoloogiaõppeklass,” selgitab Kaur.

Vallavanema sõnul võimaldab juurdeehitus Laulasmaa koolil Kloogaranna teel kasvada 380 õpilaseni. Selle numbrini jõutakse tema hinnangul lähema 5–7 aasta jooksul.

“Elanike arv selles piirkonnas aina suureneb. Üks põhjus on ka selles, et meil on käivitunud Laulasmaa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekt. See toob kindlasti inimesi sinna piirkonda veel juurde,” arvab Saat.

Praegu on Lääne-Harju vald sunnitud Laulasmaa piirkonna lapsi suunama Klooga, Lehola ja Paldiski koolimajadesse. “Aga kõik lapsed tahavad kodulähedases koolis käia,” räägib vallavanem.