„Kaugemad kohad, kuhu tooted on rännanud, on USA, Kanada, Rootsi, Holland, Uus-Meremaa,“ ütleb Anu Krabo. Koos vanaema Enega näitab ta suurt lapitekki.

„Kaugemad kohad, kuhu tooted on rännanud, on USA, Kanada, Rootsi, Holland, Uus-Meremaa,“ ütleb Anu Krabo. Koos vanaema Enega näitab ta suurt lapitekki.

Lääne-Harju valla Lohusalu küla Kase talu pakub hobi korras kootud kaltsuvaipu, õmmeldud lapitekke, pajakindaid ning muudki käsitööd-kingitusi. Samas on ka Kase-Antsu võrgukuur. Ehk see on paik, kus saab tutvuda püügivahendite, Lohusalu poolsaare ja elanike lugude-fotodega.

Anu Krabo Kase Käsitööst ütleb: neil on mittte taas- või uuskasutus, vaid lõpuni kasutus. „Meie kaltsuvaibad valmivad kasutatud tekstiilidest, mille siis lõpuni sisse koome. Hindame vanu käsitöönippe. Ehk siis lõikame ja käristame neid ise. Vaipadega tegeleb ema Ülle,“ räägib Anu.

Ta seletab lahti ka selle, kuidas tekstiile ja muudki hangitakse. Sisse ei osteta midagi. „Meile tuuakse. Tuttavad ja sugulased juba nö. välja koolitatud vanade tekstiilide peale,“ räägib Anu Krabo. Enamus vaipadest on erineva tooniga ning paljud tellitud ekstra mõne kodu sisekujudust silmas pidades. Kangasteljed on Kase talud sajandivanused. Nende laius on 80 sentimeetrit ning seega ei saa kahjuks laiemaid põrandakatteid tellida või osta.

Ta räägib, et kasutatud vana kangas-tekstiil on õmblemiseks isegi parem kui uus. „Sa pead olema kindel, et kangas värvi ei anna. Meie kaltsuvaip selline, et seda saab pesumasinas pesta. Ära ei lagune ning värvi ei anna,“ ütleb ta.

Kalavõrku saab vaipa panna

Anu Krabo näitab vaipadel veel ühte trikki, mida on kasutatud. Täpsemalt kootakse neisse sisse kalavõrku. „Näed seda tumedamat triipu. See ju meie piirkonna eripära, et kalavõrku on alati koos püügiga majapidamises olnud. Võrgu ots kulub meeldivalt pehmeks ja vaibas on see ka pehme,“ ütleb Krabo.

Vaipa sisse kootud kalavõrk.

Praegu kasutatakse veel vana varu. Üks perekond, kes maja ehitasid, leidsid suuremas koguses võrku ja annetas selle Kase talule.

Teine suurem käsitööala on lapitekid. „Minu vanaema Ene Migur on lapiteki meister. Ta on Keila lapiringi liige ja seal juba aastaid toimetanud,“ ütleb Anu Krabo. Ta näitab seinal rippuvat vaipa, millel ilutsevad toredad aplikatsioonid-kollaažid. „Need kõik on käsitsi välja lõigatud. Ning on ka lõpuni kasutus,“ ütleb Krabo.

Ene Migur näitab lapitekke suure rõõmuga. „Siin nn selliseid kahe ja poole inimese tekid laiadele vooditele. On veel pooleteist inimese tekid. Laste omad väiksemad. Beebitekiga on nii, et lapsed ju kasvavad kiiresti ja väga väikest õmmelda ei saa. Aga roosasid beebitekke olen ikka valmistanud,“ seletab meister.

Kas Ene Migur magab enda õmmeldud teki all? „Mina tahan ikka õhukest tekki. Ja paljud tahavad lapitekki päevatekina ilu pärast voodi peale. Värve ja soove on ju erinevaid,“ ütleb ta.

Käsitöö ja kinkepakid

Kas vaipu-tekke tellitakse või tehakse neid varuna müügiks? „Varem oli ikka nii, et kõik mis tegid, see ka ära läks. Paar aastat ei ole nii, sest koroona on jätknud jälje. Praegu õmblen ühte vaipa, sest muidu on päevad ja õhtud liiga pikad,“ selgitab Migur. Tekkide hinnad kõiguvad 100–250 euro vahel. Vaibal maksab meeter 16 eurot. „Telli või kümme meetrit,“ ütleb Migur.

„Pajalappe küsitakse palju. Aga meie teeme just pajakindaid.“

Lisaks saab osta ja kinkida pajakindaid. „Pajalappe küsitakse palju. Aga meie teeme just pajakindaid. No vaata, tundub väga suur. Aga tegelikult nii ei ole. Tehtud on ka grilimise kindaid, kus käsivars on kaetud,“ näitab Krabo. Ka pajakinnastel kasutatakse vanu kangaid, tekstiile ja pitse.

Kingiriiul beebide pallikeste ja pajakinnastega. Moos ja külmkapi magnetid. Fotod Allar Viivik

„Vanaema õmbleb veel beebidele pallikesi. Ja ka väikeseid lipukesi, mikda saab üles riputada. Kas lakke või akna peale,“ viitab Anu Krabo.

Magnetid on suuremal või vähemal määral seotud kalandusega. Hoovis on ju avatud ka Kase Antsu võrgukuur, kus näha kalatarbed, varustus ja väike ülevaade kolhoosi Nord (aastast 1971 Kirovi kalutikolhoosi osakond) tööst. Samas on ka kodustest vaarikatest keedetud moos.

Mida põnevat pakub Kase talu advendiks ning jõuluajaks? „Ilmselt koostame kinkepakke. Nendes on süüteroos, pajakindad, moosipurk ja veel midagi huvitavat. Paki hind jääb 20 euro piiridesse,“ räägib Anu Krabo. Suurematele advendi- või jõululaatadele ei plaani Kase talu rahvas esialgu minna. Küll on käsitöö müügis facebookis.

Vaata ka www.kasemty.eu.