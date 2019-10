Apteegireformi tulemusena väheneb apteekide koguarv Eestis 300 võrra. Iseäranis valus on see Lääne-Harju vallas. Uksed sulgevad mõlemad Benu apteegid Paldiskis ning Apotheka Rummus. Apotheka Laulasmaal jääb siiski alles.

Apotheka Rummu apteek asub Kooli tee 1 silikaattellistest maja esimesel korrusel. “Me töötame 1. detsembrini. Siis on kõik,” ütleb leti taga valge kitli ja kasukaga seisev Zinaida Sorokina, Irkutskis sündinud 65-aastane siberlane.

Ilmselgelt on apteegis külm. Termomeeter näitab siseruumides vaid 15,2 kraadi. “Aga kui tulevad talvised pakased…,” jätab farmatseut lause lõpetamata.

Saan siin miinimumpalka

Miks Rummu apteek kinni pannakse? “Põhjuseid on palju. Esiteks ma töötan siin üksinda ja haigena. Tahan puhata. Töötan siin juba 2001. aastast,” selgitab Sorokina, kes varasemalt teenis leiba kohalikus vanglas.

“Keegi siia tööle ei tule. Ravimiametiga rääkisin, aga keegi ei soovi aidata,” kurdab naine. “Saan siin miinimumpalka. Eesti keelt eriti ei oska.”

Kui palju ostjaid Rummu apteegis käib? “Kuu alguses, kui on pensipäev, võib olla 15–20 inimest päevas. Kuu lõpus käib kõigest viis inimest päevas. Sellist päeva, kui keegi ei tule, siiski ei ole. Keegi ikka tuleb,” leiab Sorokina päikesekiire.

Varasemalt töötas apteegiga samas majas ka perearst Eda Arusoo, kuid tema kolis külma ja veeavarii tõttu paarisaja meetri kaugusele Sireli 14 majja.

Korraga avaneb uks ja apteeki astub 80-aastane Tatjana Feodora, kes on sündinud samuti Siberis, ainult et Habarovskis.

“Meil on Rummu asulas väga palju vanakesi ja emasid väikeste lastega. Kui seda apteeki ei oleks, peaksid nad sõitma Keilasse,” arvab Feodora.

Feodora käib Rummu apteegis ostmas peamiselt südamerohtusid. “Ka Padiselt, Harju-Ristilt ja Leholast tullakse siia,” kiidab ta.

Ei tea, mis ees ootab

Paldiski linnas on apteeke kaks, millest esimene paikneb Rae 14B Maximas, teine Rae 38 Konsumis. Mõlemad kuuluvad Benule ja mõlemale lüüakse ka hingekella.

“Hää meelega näeksin, et ta kesklinnas alles jääks,” ütleb kepile toetuv 79-aastane Liivi Puusepp Maxima Benu leti taga.

Vanaproua käib Maxima Benus korra kvartalis. Ehkki ta elab apteegiga samal Rae tänaval, on sealgi käimine katsumus, sest tänav on pikk ning proua elamine paikneb selle teises otsas.

“Mul on palju rohte vaja – südamerohi, kolesteroolirohi, vererõhualandajad, valuvaigistid,” loetleb naine.

Farmatseut Helen Kütt, kes ise elab Laulasmaal, on Maxima Benus töötanud viimased neli aastat. “Päevas käib orienteeruvalt sada inimest. Maksimaalne number on olnud 150 kanti,” teab ta.

Miks Maxima Benut ikkagi kinni tahetakse panna? “Need on sihukesed teemad, et ma pigem ei kommenteeriks,” on farmatseut kimbatuses. Küll teab ta, et vastavalt uuele seadusele on sulgemise päevaks 1. aprill 2020.

Liivi Puusepp Paldiski Maxima Benus Helen Kütilt arstirohte ostmas. FOTO: Andres Tohver

Suletakse ligi 300

Paldiski Konsumi Benus ostab arstirohte 92-aastane Jegor Mumarznikov. “Tervis on nii korras, nagu sellises vanuses olla saab,” muheleb ta. Mehe peos on D3 vitamiinide purk.

Praegu tuleb raugal apteeki jõudmiseks kolmsada meetrit jalutada. Kuhu läheb ta siis, kui Konsumi Benu suletakse? “Ei tea, kuhu minna,” laiutab Mumarznikov käsi. Kas Keilasse? “Aga see on kaugel. Apteek peaks jääma sinna, kus ta praegu on,” arvab mees.

Kui palju inimesi Konsumi Benus päevas käib? “No jumal, ma tõesti ei ole seda statistikat teinud. Ikka käib mitukümmend inimest. Suurim number on olnud 140,” arvutab farmatseut Janne Pelimas.

“See konkreetne apteek läheb kinni koos kolmesaja apteegiga üle Eesti. On apteegireform. Selle pesuveega, mis välja visatakse, läheb kaasa ka meie apteek,” lisab farmatseut Viivi Ruga, kes on Konsumi Benu juhataja.

Ruga on kohalik Paldiski elanik, Pelimas elab Saue vallas. “Kui seadust muudetakse, töötame rõõmsalt edasi,” loodab Ruga, keda muidu ootaks pensioneerumine.

9. oktoobri pärastlõunal oli Paldiski Konsumi Benus lausa järjekord. Kärtspunane number 175 Janne Pelimase letil andis ostjatele aga märku, et apteegil on sulgemiseni jäänud just see arv päevi. FOTO: Andres Tohver

Peab proviisor olema

Ehkki Laulasmaal on Paldiskist viis korda vähem elanikke, jätkab sealse Comarketi Apotheka ka peale apteegireformi. “See on täiesti kindel,” lubab apteegi üks asutajatest ja osanikest, proviisor Marit Aasmets.

Kui Rummu ja Paldiski apteegid suletakse, kas siis hakkavad sealsed inimesed Laulasmaal ravimeid ostmas käima? “Ma ei kujuta ette, kuidas nad siin käivad,” kahtleb Aasmets, vihjates piirkonna transpordi eripäradele.

Miks ikkagi Laulasmaa apteegil lastakse jätkata? Pika pinnimise peale ütleb Aasmets välja karmi tõe: “Proviisor peab olema.” Sulgemisele minevate Rummu ja Paldiski apteekide töötajad on kõigest farmatseudid ja see ei ole käimasoleva apteegireformi nõudmiste järgi enam piisav.

“Apteek, nagu apteek ikka. Kui see jääb lahti, pole hullu midagi,” arvab 40-aastane Laulasmaa elanik Jaan Urbas kohaliku Apotheka kohta.

Reformi, mille käigus suletakse ligi 300 apteeki, Urbas mõistlikuks ei pea: “Apteek peab oleme ikka inimesele võimalikult lähedal,” rõhutab ta.

Samas lisab ta: “Mõnes kohas on erinevate firmade apteeke viis tükki saja meetri peale. Seda on liiga palju.”

Comarketi Apotheka Laulasmaal. FOTO: Andres Tohver