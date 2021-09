Kinnisvarabüroo Nordic Brokers arendab Saue valda Laagri piirkonda elamuskeskust, kuhu tuleb kino, spordisaalid, koosviibimiskohad, büroopinnad. Kasulikku pinda on rajatavas hoones 5000 m2.

Kui kõik läheb plaanitult, avatakse 2023. aastal Möldres kõigiti tänapäevane tõmbekeskus – Möldre elamuskeskus. Uus hoone on suunatud eeskätt koguperetegevustele ja kogukondliku tunde tugevdamisele. Pakkudes mitmesuguseid tegevusi, aitab elamuskeskus leevendada kasvava piirkonna vajadusi ajaveetmiskohtade ja kultuuritarbimise osas ning samal ajal aitab tugevdada piirkondlikku identiteeti, jättes uksed avatuks ka külalistele.

Nii usub arendaja esindaja, kes oma isikut mõistetavatel põhjustel esialgu avalikustada ei soovi, kartes ülekeevat uudishimu projekteerimisjärgus oleva hoone vastu.

Üle 5000 m2 netopinnaga elamuskeskusesse on planeeritud avada kobarkino, kus on küll üks operaator, aga vähemalt kolm kinosaali.

Lisaks ootavad külastajaid spordisaalid, restoranid-kohvikud, laste mängutoad, erinevate suurustega büroopinnad ning kaubandus- ja teeninduspinnad.

Hoone teeb eriliseks katusele rajatud suurepärase vaatega terrass, kus on võimalik tähistada sündmusi aasta ringi. Samuti lisab katuseterrass hoone arhitektuurile huvitava nüansi. Samuti jäävad välialale puhke- ja rekreatsioonipinnad.

Kõik see võimaldab kohalikel perega koos aega veeta, otsimata alternatiive kesklinnast või mujalt. Uue hoone märksõnad on perekesksus, rohelus, turvalisus. Eri funktsiooniga alad on paindlikult kasutatavad kogu päeva jooksul. Juurdepääsud kergliiklusteedelt on mugavad ja loogilised ning sõiduautode parkimine on viidud osaliselt maa-alusele korrusele, säilitades maastikku hoone ümber nii spordiks, mänguväljakuteks kui ka kohvikute terrassideks.

Möldre elamuskeskuse on projekteerinud arhitektuuribüroo AB Luhse & Tuhal. “Hoone projekteerimise saame kuu aja jooksul lõpetatud, selleks ajaks peaks olema ka ehitaja leitud. Ehitus peaks algama selle aasta lõpus või järgmise alguses,” kinnitas Harju Elule arendaja kinnisvarabüroo Nordic Brokers esindaja.

Kommentaar: Andres Laisk, Saue vallavanem

Ei ole juhus, et sellised asjad hakkavad nüüd Saue valda Laagri ümbrusesse kerkima. Eks me oleme aastaid selle nimel tööd teinud, teadliku planeerimisega protsesse suunanud, pikka aega arendajatega läbirääkimisi pidanud. Näiteks kino teema on vallavalitsuses kaheksa aastat laual olnud – just nii kaua oleme kinokettidele ettepanekuid teinud. Nii et selline areng on pika teadliku tegevuse tulemus.

Kui naabritega võrrelda, siis ehk Viimsis on juba olemas midagi taolist ja Tabasalus on analoogne kogukonnahoone ehitamisel.

Arendaja on sama, kes on välja arendanud Veskimöldre 2 elamurajooni ja nendega meil probleeme pole olnud. Kellega nemad omakorda koostööd teevad, kes hoonesse rentnikeks tulevad, see vallale esialgu teada pole.

Hetkel on Saue valla volikogus käsil detailplaneeringu muudatus, sest arendaja tahab hoonele kõrgust juurde saada, et ilusa panoraamvaatega katusekohvik rajada. Arvan, et detailplaneeringu menetlemine lõpetatakse lähima kuu aja jooksul, siis tuleb päevakorda ehitusloa väljastamine. Igal juhul peab hoone kahe aasta pärast, 2023. aasta sügisel valmis olema.

Muidugi tekib küsimus, et mis mõju selline hoone piirkonnale avaldab? Minu arvates on see põhimõtteline kinnitus sellele, et piirkonna maksujõuliste elanike arv on tõusnud nii suureks, et erinevate teenuste pakkujatel on huvi oma teenustega piirkonda tulla. Täna räägime Laagri-Alliku piirkonnast kui paigast, kus on 10 000 teenuste tarbijat ja see arv kasvab veel.

Valla huvi arenduse vastu on aga see, et inimesed saaksid võimalikult palju kodulähedasi teenuseid, ei pea nende pärast Tallinnasse sõitma.