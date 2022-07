Riigi kinnisvara korraldas Laagris asuvale Saue riigigümnaasiumile kunstikonkursi, mille võidutöö „Kas sa koera oskad teha!?“ on valmis saanud. Teose autorid on Oliver Soomets ja Argo Männik.

Konkursi žürii tegi valiku 19 töö hulgast. Žürii selgitusel ärgitab heades proportsioonides ligi nelja meetri kõrgune roostevabast terasest värvitud skulptuur „Kas sa koera oskad teha!?“ loovusele ning võimele näha ja väljendada ennast loominguliselt ja mänguliselt. Teose hind on 63 500 eurot, millele lisandub käibemaks.

Autorid kirjeldavad valminud tööd järgmiselt: „Skulptuur „Kas sa koera oskad teha!?“ kujutab lapsepõlvest tuttavat mänguasja. On ta nüüd lind või loom, või kas autor tõesti ei osanud koera teha, jääb vaataja otsustada. Teose eesmärk on tekitada teadmishimu, panna mööduja mõtisklema loovuse üle laiemalt ja nägema asju omamoodi „õigesti“ ning küsima – kas ka mina oskan koera teha?“.

Oliver Soomets ja Argo Männik on kunstiakadeemias hariduse saanud arhitekt ja metallikunstnik. Võidutöö autorid on kunagised tudengipõlve toakaaslased, kes on aastate jooksul nii tandemina kui ka eraldi loonud õige mitmeid avaliku ruumi taieseid.

