30. detsembri hommikul sõidab keskealine mees Laagris Audiga mööda Seljaku tänavat. Tema ees vöötrajal ületab vanaema lapselapsega teed. Korraga lõhkeb autosse paigaldatud pomm. Surma saavad nii mees, vanaema kui lapselaps.

Kõlab kohutavalt, peaaegu jubedalt. Tegelikkuses toimuvad Saue vallas filmivõtted seriaali “Tulejoonel” tarbeks, mille kuuest osast kolm on juba purki saadud ja Elisa Huubi poolt ka vaatajate ette toodud. Neljas osa läheb eetrisse täna ehk 8. jaanuaril.

Seriaal valmib tõestisündinud loo ainetel. Prototüübiks on kurikuulus Pae tänava pommimees Märt Ringmaa, kelle korraldatud plahvatustes aastatel 1998–2005 hukkus seitse ja sai viga kuus inimest.

Seriaalis mängib pommimeest Marko Matvere, kellest stsenarist Martin Algus on voolinud elu hammasrataste vahele jäänud Afganistani sõja veterani.

Varasemate osade tarbeks on juba õhitud Lasnamäel kiosk ja Türisalu raketibaasis uks.

Abivallavanema loal

Milline on Laagri paugu köögipool? “No mis ta pauk on. Lihtsalt auto läheb põlema,” selgitab pürotehnik Armin Altorf, kes on kärtsu ja mürtsu teinud viimased kolmkümmend aastat, muuhulgas sõjafilmis “1944”.

Kaheksa liitrit bensiini asetatakse plastmassnõu ja detonaatoriga Audi A4 salongi, mille võttemeeskond müügiplatsilt soetas. “Ta lööb pahvakaga põlema,” teab Armin.

Eelnevalt laseb Hüüru Vabatahtlik Päästekomando Audi bensiinipaagi vett täis, et pahvakas liiga suureks ei paisuks. See on Mati Leivategija ja Andres Korteli ülesanne. “Audil on ju plastmassist bensiinipaak. See sulab üliruttu,” selgitab Leivategija.

Seljaku tänavalt kedagi ei evakueerita, küll blokeeritakse see mõlemalt poolt, et juhuslikud autod ja jalutajad eemal hoida. “Oleme põnevil, sest et ega sihukesi stseene ei tee iga päev,” arvab “Tulejoonel” tootmisjuht Ervin Roots. Pauguks on Saue abivallavanem Riho Johansoni luba.

Plahvatuses hukkuvat last kehastab Melissa Roots, vanaema Merike Sütt. Neist esimene on tootmisjuhi enda laps, teine tema ämm. Paha meest, kes autos oma otsa leiab, mängib Peeter Oja.

Pürotehnik Armin Altorf Sauel garaažiboksi lõhkelaenguid paigaldamas.

Kaadrid lapsest ja vanaemast filmitakse siiski pool tundi enne auto lahvatamist leekidesse. Mis puutub aga Ojasse, siis teda võtteplatsil ei näegi, sest 30. detsember on nii talle kui enamikule näitlejatest vabaks päevaks antud.

Nüüd on taas Hüüru vabatahtlike päästjate kord ette astuda. Pool tonni vett ja minut voolikutööd. Põlenud Audi kingitakse Tänassilma paintballi platsile, kus sellest saab märklaud värvikuulidele.

Dublandiks tootmisjuht

“Oleme varemgi filmivõtetel käinud. Palju kordi oleme vihma teinud. Joatoruga teedki, lased 50–60-kraadise nurga all vastu taevast. Siis tuleb väga tihe vihm,” muheleb Leivategija.

30. detsembri pärastlõunal liigub võttetiim Saue linna Kuuseheki tänavale, kus laiuvad nõukaaegsed garaažiboksid. See on veterani varjupaik, kus ta lõhkeaineid hoiab ja põrgumasinaid kokku paneb.

Seriaalis mängib boksi demineerijat näitleja Märt Pius, kuid võtetel peab päris paugu dublandina 40 kilo kaaluvas metallist ja kevlarist kaitseülikonnas vastu võtma tootmisjuht Ervin Roots ise – ja nõnda mitu korda järjest. Filmikaamerat kaitseb spetsiaalne klaasist kast.

Esimene kärakas Kuuseheki tänaval jääb lahjaks. “Demineerija eksib kaks korda. Esimene kord, kui ta abiellub. Teine kord, kui ta…,” vabandab end Altorf. Võttemeeskond naerab. “Paneme vunki juurde,” nõuab Roots.

Altorf asetab garaažiboksi uued pürotehnilised lõhkelaengud, millest üks on pulgakujuline paugupakett, teine püssirohu, tuha ja kõrtega täidetud kausike. Sedapuhku on kärakas kõvem, lööb kõrvad kurdiks nii Rootsil kui võttemeeskonnal, aga režissöör Ergo Kuld ei ole ikka rahul.

Mida teha? Jällegi asetatakse lõhkelaengud, kuid sedapuhku kaetakse need kolme kilo nisujahuga. Pauk polegi nii kõva, kuid tulekeeled lõõvad garaaži lakke ja uksest välja. “See oli suurepärane. Vana hea nisujahu,” on Kuld lõpuks rahul.

“Nüüd me teeme veel ustest välja plahvatamise ka,” lubab režissöör täiendavat mürtsu. Klaaskastis kaamera tuuakse garaažiboksi ette ning Altorf asub tegutsema. Lendavate pilbaste saamiseks suurendab ta lõhkelaenguid veelgi. Kui nüüd kärakas käib, on garaaži valgusti ribadeks, põrandas haigutab auk.

Kes maksab kinni garaaži lambi ja põrandalauad? “Tuleb kusagilt vanakraamiturult uued asemele leida,” arvab Kuld.

Kui kõrgele kerkib otsustavatel hetkedel pulss? “No mis siin pulssi. See on igapäevane värk,” poetab pürotehnik Altorf. Paberist ja tubakast suitsu kokku rullides Altorfi sõrmed siiski värisevad.

Seriaal “Tulejoonel”

• Võtted oktoobrist 2020 jaanuarini 2021

• Kuus osa igaüks pikkusega 45 minutit

• Tootja Kassikuld OÜ

• Režissöör Ergo Kuld

• Operaator Hans Ulman

• Stsenarist Martin Algus

• Tootmisjuht Ervin Roots

• Kunstnik Alex Klein

• Mängivad Marko Matvere, Kaspar Velberg, Sten Karpov, Liis Lass, Märt Pius, Tõnis Niinemets, Karin Tammaru, Grete Kuld, Peeter Oja, Märt Avandi, Ivo Uukkivi, Saara Pius, Helgur Rosental jt

Vaata galeriid!