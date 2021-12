Ei ole midagi rahustavamat kui tulla õhtul koju ja süüdata jahedas talveõhtus tubades mõni küünal. Pühade aeg kestab ning pimedat aega on veel pikalt ees ja nii mõnelgi õhtusöögi laual loovad küünlad härda meeleolu. Paraku võib see pealtnäha süütu rituual tuua meie kodudesse kahjulikke aineid ja avaldada tervist kahjustavat mõju.

Suurim probleem parafiinküünalde puhul on mürgine vaha ja vanemate küünalde puhul ka taht

Parafiin on nafta kõrvalprodukt, mis tekitab põletades kantserogeenset tahma. Parafiinist valmistatud lõhnaküünla põletamine on võrreldav tervisliku värskelt pressitud mahla valmistamisega ja seejärel sellele lusikatäie bensiini lisamisega.

Tahm võib tekitada ka hingamisteedes probleeme ja ärritada nende seisundit, kes juba põevad astmat või südame- ja kopsuhaiguseid. Lisaks Sinu ja perekonna tervise ohustamisele võib küünalde põlemisest tõusev tahm kahjustada ka kodu sisustust ja tehnikatarbeid. Justkui sellest oleks veel vähe – tavalised küünlad on tihti lõhnastatud sünteetiliste aroomiõlidega, mis paiskavad õhku mikroskoopilisi osakesi ja võivad sissehingamisel põhjustada vähi teket või teisigi terviserikkeid.

Alternatiivid parafiinküünaldele

Turul puuduvad hetkel regulatsioonid või keelud sünteetiliselt lõhnastatud parafiinküünalde osas. See aga ei tähenda, et peaksime küünalde põletamisest üldse loobuma. Võime lihtsalt teha paremaid valikuid:

Osta 100% mesilasvahast valmistatud ja puuvillast tahiga küünlaid, mis on vabad mürgistest kemikaalidest; Tahma leviku vähendamiseks lõika taht lühikeseks ja ära põleta küünalt tuuletõmbuses; Kustuta küünlad käepärast oleva vahendiga tahti vedelasse vahasse lükates. Nii ei teki tossu ja küünalt on hiljem lihtsam süüdata; Soeta küünlaid tunnustatud jätkusuutlikelt tootjatelt ja poodidest.

Mesilasvaha on looduslik õhupuhastaja (allikas: Elamise Kergus)

Mesilasvaha head omadused

Mesilasvaha on looduslik ja lihtne materjal, mis põleb hästi, teeküünla puhul umbes 4 tundi. Mesilasvaha koosneb süsinikust, vesinikust ja hapnikust, samuti sisaldab see taruvaiku, vett ja mineraalaineid. Lisaks on naturaalse küünla põletamisel, vastupidiselt parafiinküünaldele, mitmeid kasulikke omadusi. Näiteks on mesilasvaha looduslik õhupuhastaja, mis tekitab põlemisel negatiivseid ioone ja neutraliseerib nii allergeene, tolmuosakesi, õhus levivat vingugaasi, tubakasuitsu kui muid ebameeldivaid lõhnu. Samuti ei ole mesilasvahast küünaldele lisatud lõhnaaineid, vaid lõhn tuleneb meest ja lillenektarist. Need küünlad põlevad eredama leegiga, mis on võrreldav päikese valgusspektriga.

Parafiinküünlad põlevad äärmiselt kiiresti, tilguvad palju ja tekitavad nii tihti soovimatut segadust. Mesilasvahast küünlad hakkavad õige pisut tilkuma alles pärast pikemat põlemist ning voolavad piisavad kattuvad jahtudes valge kihiga. See annab aga küünlale tihti väga efektse ja ainulaadse välimuse.

Mida teha teeküünalde ümber olevate alumiiniumkestadega?

Tavaliste teeküünalde ümber olev alumiiniumkest on keskkonnavaenulik ning neid muu prügi hulka visata ei tohiks. Alumiinium on küll taaskasutatav materjal, aga seda vaid juhul, kui see on olmeprügist eraldi sorteeritud. Mesilasvahast küünlaid saab osta aga pakendivabalt ning põletada saab neid lihtsalt ka klaasist anumas, mida on lihtne taaskasutada, kui see vahajääkidest puhastada.

Rohkem infot naturaalsete küünalde kohta leiad Elamise Kerguse e-poest.