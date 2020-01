Jõulude ja aastavahetuse järel saabub aeg kuusk taas toast välja viia. Üha enam juurdub jõulupuude põletamise traditsioon. Harju Elu uuris, millistes Harjumaa asulates ja millal seda tehakse?

Keila linnas kogutakse kuused Põhja tänava mänguväljaku äärde. “Panen igal aastal valmis ca 400 pulgakommi, et iga kuusetooja saaks näppu. Lisaks saavad lapsed teed ja pakume suurtele natuke hõõgveini,” muheleb Keilas elav Andres Matteus.

Saue linnas süttib lõke jaanituleplatsil Saue muusikakooli trummarite põrina saatel. Esinevad tuletantsijad, Saue huvikeskus ja Saue noortekeskus pakuvad piparkooke. Tuleohutuse eest kannavad hoolt Saue Priitahtlikud Pritsumehed. “Kui palju kuuski lõkkesse jõuab, on raske hinnata, kuid pakun, et sadu, kui mitte tuhandeid,” arvab Saue valla avalike suhete juht Sirje Piirsoo.

Saue ühendvalla teistest asulatest Laagri alevikus tehakse jõulukuuskedest lõke Jõekääru pargis. Mängib taustamuusika, pakutakse teed ja glögi. Riisiperes seevastu sätivad noored kotkad ja kodutütred kuused kenasti skulptuuridesse, pakutakse teed ja suppi. Ühist lõket tehakse ka Haiba külas.

Anija vallas valmib Kehra gümnaasiumi õpilaste käe all õpetaja Anne Tanne juhendamisel vanadest kuuskedest uhke tuleskulptuuri. Lapsed tegid kunstitunnis juba sea kavandi, mille juurde meisterdatakse kärss, saba ja kõrvad.

Kose vallas Kose-Uuemõisa Kabelimäel toimub jõululõpetus, mille raames segarahvatantsurühm “Kapaku” eestvedamisel tantsitakse, lauldakse ja põletatakse ka kuuski. “Kuuski on põletamiseks toodud tavaliselt sadakond või rohkemgi,” teatab Kose valla kultuurinõunik Margit Eerik.

Harku vallas Tabasalus tuuakse kuuski põletamisele samuti sadakond, kuid eraldi meelelahutusprogrammi ei ole. Saku alevikus lubatakse kuuskede ärasaatmisel kostitada sooja tee ja küpsistega. Paldiski linnas veab üritust Amandus Adamsoni ateljeemuuseum.

Jõelähtme vallas süttib kuuselõke Loo alevikus, aga ka Kostivere külaplatsil. Viimsi vallas on üheks kuuskede põletamise kohaks Pärnamäe küla, Rae vallas Lagedi alevik. Maardu linnas ei ole kuuskede põletamise aega veel paika pandud. Raasiku vallas on ürituse toimumine üldse küsimärgi all.

“Kuna Loksa rahvas enam kuuski kodudesse ei too, kasutatakse kunstkuuski, siis me juba mitmeid aastaid kuuski enam kollektiivselt ei põleta,” selgitab Loksa abilinnapea Andres Kaskla. “Meile teadaolevalt Kuusalu vallas avalikku kuuskede põletamist ei toimu,” lisab Ere Uibo naaberomavalitsusest.

Jõulukuuskede põletamist ei toimu Kiili vallas, kus elanikel soovitatakse puu viia jäätmejaama, kogumikonteinerisse või siis tükeldada kompostihunniku tarbeks.

Kuuselõkked süttivad

5. jaanuaril kell 15 Saue vallas Haiba küla katlamaja tagusel põllul.

6. jaanuaril kell 17 Jõelähtme vallas Loo keskplatsil.

6. jaanuaril kell 18 Keila linnas Põhja tänava mänguväljaku ääres.

6. jaanuaril kell 19.30 Kose vallas Kose-Uuemõisas Kabelimäel.

6. jaanuaril kell 19 Jõelähtme vallas Kostivere külaplatsil.

8. jaanuaril kell 19 Saku alevikus Nurme tänava Skatepargi juures.

9. jaanuaril kell 18 Saue vallas Saue linna jaanituleplatsil.

11. jaanuaril kell 16.30 Anija vallas Kehra Circle K tankla kõrval asuval platsil.

11. jaanuaril kell 18 Saue vallas Nissi kirikumõisa pargis.

12. jaanuaril kell 16 Saue vallas Laagri aleviku Jõekääru pargis.

12. jaanuaril kell 17 Harku vallas Kumna kultuuriaida ees.

12. jaanuaril kell 18 Rae vallas Lagedi alevikus Betooni tänaval.

19. jaanuar kell 15 Viimsi vallas Pärnamäe külas.

20. jaanuaril kell 18 Harku vallas Tabasalu Staadioni tänava rulapargi ja korvpalliväljaku vahele jääval alal.

25. jaanuaril kell 18 Lääne-Harju vallas Paldiskis Muula mägedes.