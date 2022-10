Septembri alguses kirjutasime, et Kurnas, Rae ja Kiili valla piiril, avas uksed maailma suurim sisustuskaubamaja IKEA. Nüüd on teatavaks saanud, et juba järgmisel aastal avatakse sealsamas ainulaadse kontseptsiooniga kaubanduspark.

Järgmise aasta augustis avatakse Tallinna ringteel IKEA kaupluse kõrval ligi 20 000-ruutmeetrise pinnaga ja 20 poega kaubanduspark. Projekti arendab Baltimaade ühe suurema kinnisvaraarendaja, VPH Groupi ettevõte Tallinn Retail Park OÜ.

Kurna Pargi ankurrentnikeks tulevad Selveri hüpermarket ja spordikaupade müüja Decathlon. Sealjuures otsustas maailma üks juhtivaid spordikaupade müüjaid avada oma Eesti esimese esinduspoe just Kurna Pargis.

„Tänaseks oleme juba alustanud ettevalmistavate ehitustöödega ja meie eesmärk on kaubanduspark avada 2023. aasta augustis,“ ütles VPH Groupi partner ja Tallinn Retail Park Development OÜ juhatuse liige Barry Nabuurs.

Potentsiaal on kõrge

Nabuurs märkis, et Eestis uudse kontseptsioonina rajatav kaubanduspark (inglise keeles retail park) omab kõrget potentsiaali nii kauplejate kui ka külastajate jaoks.

„Äsja avatud IKEA kaupluse lähedus ja Kurna Pargis esindatud väga tugevad kaubamärgid – nii Eestis juba hästi tuntud ja armastatud kui ka uus rahvusvaheline tipptegija – on projekti edu aluseks ning näeme seda potentsiaali juba praegu,“ rääkis Nabuurs. „Usume, et Kurna Pargist saab regulaarne ostukoht nii IKEA külastajatele kui ka Tallinna kasvavas lähiümbruses elavatele inimestele laiemalt.“

Kurna Pargi jaekaubanduspindade rentnike leidmise eest vastutanud Colliers Estonia kinnisvarakonsultant Kristofer Kamberg lausus, et rajatav kaubanduspark on esimene omalaadne Eestis, kus kõikidele kaubanduspindadel on sissepääs otse parkimisalalt.

Suurtel pindadel rentnikud olemas

„Retail parki planeering on Euroopas laialt arenev keskuste kontseptsioon, mis võimaldab pakkuda minimaalseid üldkulusid ja annab kaupmeestele võimaluse kasutada kaubanduspinda mugavalt ka e-poe jaotuskeskusena,“ rääkis Kamberg. Kaupmeeste huvi projekti vastu on olnud suur ja tänaseks on kõik suured kaubanduspinnad üürilepingutega kaetud.

Kurna Pargi peatöövõtja Mapri Ehituse tegevdirektori Tarmo Roosi sõnul on väga tervitatav, et Eestisse sisenevatel tugevatel ärikinnisvara ettevõtetel nagu VPH Group on silme ees pikk perspektiiv. „Ehitame tulevikulinna, Tallinna piirkond kasvab jõudsalt,“ märkis ta.

Ankurrentnike Decathloni ja Selveri kõrval tulevad Kurna Parki spordikaupade müüjad Sportland ja Nike, lastekaupade müüja Baby City/Toy City, riiete- ja moebändid Sinsay, Takko ja Pepco ning sisustuskaupade müüja Alan Deko, samuti Apotheka ja Pet City.

Projekti koguinvesteering ulatub enam kui 30 miljoni euroni.

Kommentaar

Mida tähendab sellise ettevõtte nagu IKEA tulek piirkonnale?

Priit PõldmäE

Rae vallavolikogu liige

Küsisin IKEA avamisel selle juhtidelt, kas neil on uue äri avamine kuskil maailma otsas läinud ka valesti. Vastuseks oli pearaputus – selleks on nad kõik liiga põhjalikult läbi analüüsinud, oma mudelitel läbi mänginud. Nii et ei maksa hakata sellele äriliinile vastu töötama, tuleb leida võimalus IKEA kiiluvees ujuda.

Juba on teada, et samasse paika tuleb Decathlon, maailma üks suurim sporditarvete pood, siis väga suur Selver. Nii et tekkinud sünergia toel arendatakse juba Kurna äriparki. Teistelgi ettevõtetel tuleb sellega arvestada, kui nad tahavad edukad olla.