Plaanid osta oma esimest autot, kuid Sul pole õrna aimugi, millele tähelepanu pöörata? Sõbrad soovitavad üht, endale meeldib teine ning kolleegid soovitavad kolmandat. Kelle arvamust siis usaldada?

Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuhi Eivo Kisandi sõnul on auto ost – olgu ta siis vanem järelturu masin või täiesti uus – ettevõtmine, kus tasub arvestada väga paljude asjadega enne tehingu tegemist. “Ma ei pea siin silmas seda, kui palju on autol kW-sid, milline on vedav sild või mis värvi ta saab olema, kuigi auto kasutamise olemusest tulenevalt on ka neil oma koht valiku tegemisel.”

Et valiku tegemine oleks lihtsam, pani Eivo kokku nutika kontrollnimekirja, mis aitab Sul teha läbimõeldud otsuse nii uue kui kasutatud auto ostmisel.

Mis on Su eelarve?

Paljude ostude puhul saab määravaks see, kui palju on vahendeid ostu sooritamiseks. Eks auto puhul on sama lugu. Vaata üle, millist summat oled valmis välja käima, et isiklik sõiduk soetada. Võta arvesse ka auto ostuga ja ülalpidamisega kaasnevaid kulusid, mille peale kohe alguses ei pruugigi tulla: liikluskindlustus, kütus, hooldus, rehvid. Lisaks veel rahaline reserv võimalike õnnetusjuhtumite jaoks. Kui autol ei ole garantiid, peaks kohe plaanima lisaraha ka võimalikeks remonditöödeks.

Kui oma vahenditest auto ostmiseks ei piisa ja vaja on lisafinantseeringut panga poolt, siis arvesta laenu- või liisingulepinguga kaasnevaid kulusid: lepingutasu, kogu tagasimakseperioodi intressikulu ja igakuine kaskokindlustus.

Millist autot on Sul tegelikult vaja?

See ei olegi nii lihtne küsimus, nagu esmapilgul tunduda võib. Soovitan Sul lähtuvalt enda või oma pere vajadustest panna paika, mis kriteeriumid peavad auto puhul olema kindlasti täidetud ja mis võiks olla lisaks, kuid ei ole hädavajalik.

Alustada võib suurusest. Mitu inimest autoga tavaliselt korraga sõidab? Kas tegemist on lastega pere või ühe-kahe kasutaja tarbeks ostetava autoga? Kus peamiselt sõidetakse: linnas või maal? Kas on vaja suuremat pagasiruumi või piisab väiksemast, kuhu peaks mahtuma poe- või trennikott? Loomulikult tuleb mõelda ka kahele põhiküsimusele, kus ei ole õiget ega valet vastust: kas valida automaat- või manuaalkäigukast, bensiini- või diiselmootor? Kütusehindade ralli võib panna tõsiselt kaaluma ka alternatiivseid lahendusi: gaasimootor, hübriid- või elektriauto. Kui põhivajadused on selgeks mõeldud, on lihtsam otsinguid jätkata.

Mine proovisõidule!

Korralik eeltöö tehtud, uute ja kasutatud autode kuulutused läbi vaadatud või autoesinduste kodulehed analüüsitud, jääb sõelale tavaliselt kolm kuni viis alternatiivset marki või mudelit. Mis võiks olla loogilisem, kui minna proovisõidule? Siin on igati mõistlik võtta endaga kaasa asjatundja, kes aitab hinnata nii auto kvaliteeti kui ka sõiduomadusi. Proovi sõita eri teeoludel, erinevatel kiirustel ning planeeri proovisõidu marsruuti nii järsemaid kui laugemaid kurve. Vaata autot nii seest kui väljast, sh kapoti alla, rehvide seisukorda jne. Pea meeles, et ükski müüjale esitatud küsimus ei ole rumal.

Tee taustauuring

Pärast proovisõite on tavaliselt pilt selge ja valik kindel. Uue auto ostja võib selle punkti vahele jätta, kuid kasutatud auto ostja peaks veel pühendama aega auto tausta uurimisele. Vaata üle tehnoülevaatuse andmed, olemasolev info kahjude kohta ja kui auto on toodud välismaalt, siis ka esmaregistreerimise kuupäev Eestis. Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt saab üsna lihtsalt vaadata sõiduki liikluskahjude ja kindlustuse ajalugu. Pea siiski meeles, et seal on registreeritud ainult liikluskindlustusjuhtumid. Kaskokindlustuse juhtumid kajastuvad ainult sõiduki täishävingu korral. Lisaks soovitame teha vastava margi esinduses diagnostika või liiklusregistri büroos tehnilise ülevaatuse.

Tehing usaldusväärse müüjaga tagab südamerahu

Nii nagu autogi puhul soovitame uurida ka müüja või vahendaja tausta. Kui tegemist ei ole margiesinduse või pika ajalooga automüügifirmaga, vaata kindlasti Tarbijavaidluste komisjoni musta nimekirja. Pea meeles, et eraisikult autot ostes võib soodsam hind olla ahvatlev, kuid probleemide korral Tarbijakaitse sekkuda ei saa. Tarbijakaitsereeglid kehtivad juhul, kui leping on sõlmitud kaupleja ja eraisiku vahel.

Kui kõik eelnev on läbitud, arvesse on võetud kõik enda ootused ja vajadused sõidukile, aga lõpuks jääb ikkagi sõelale kaks sarnase tausta, sõidumugavusega, lisavarustuse ja hinnaga sõidukit, ainult et üks on must ja teine valge, siis vali valge, sest Monashi ülikooli poolt läbi viidud uuringu põhjal satuvad heledamad ja erksamad autod harvem õnnetustesse kui tumedad.