Veebruari alguses tunnustasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet 2020. aasta silmapaistvamaid noorsootöötajaid, valdkonna tegijaid ja tegusid. Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Krista Dreger ja Alexander Arabkin. Harju Elu küsitles Krista Dregerit, kes juba viis aastat juhib Harku vallas noorsootööd.

Kuidas teist sai noorsootöötaja?

Eks elu ikka ise suunas. Soovisin oma lastele põnevaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuda. Selleks tuli aga ise midagi ära teha. Siis saigi alustatud seikluslike koolivaheaegade planeerimisega. Kutsusin laste klassikaaslased ka kampa ja siis juba hakkas kujunema organiseeritud vaba aja veetmise vorm, ehk lastelaager. Ja nii see pall veerema läks. Kuni ühel hetkel istusin ülikoolis koolipingis ja omandasin haridust noorsootöö erialal.

Tekkisid uued väljakutsed ja võimalused. Tänaseks päevaks olen tööl Harku Vallavalitsuses, kus viimased viis aastat olen juhtinud kohaliku omavalitsuse tasandil kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondi.

Kirjeldage üht oma tavalist tööpäeva?

Ootan iga oma tööpäeva hommikut. Ja need on tõesti erinevad. Kuna olen tegelenud kolme väga erineva valdkonnaga ühes suures omavalitsuses, siis pean peas koguaeg mõtteid suunama, et mis teema on kiireim ja prioriteetseim just selle hetke jaoks. Kokkuvõtvalt võin öelda, et iga päev on kui uus väljakutse, mis on põnev ning arendav.

Mis on raskeim teie töös?

Muret teeb ehk see, et meil hakkab unustusse vajuma lugemise oskus. Väga soovin panna südamele kõigile, et ärme lenda asjadest lihtsalt üle, vaid enne ikka süveneme ning siis teostame.

Kuidas on muutunud noored läbi aja?

Olen noorsootööd teinud ligi 20 aastat. On võimalus selle aja sees nii ise muutuda ja areneda kui ka jälgida nii noorte kui kogu noorsootöö muutusi ja arengut. Praeguse aja noortel on väga palju võimalusi, tuleb vaid ise tahta. Kindlasti on noorte arengule kaasa aidanud internet, mida 20 aasta tagustel noortel nii väga ei olnud. Noored teavad nüüd rohkem ka tahta, nad on iseseisvamad, julgevad suuremalt unistada.

Ja noortel on tõesti võimalus ise ära teha või midagi päriselt muuta, praegusel ajal väga suur.

Mida siin noortele soovitaksite?

Soovitused noortele: tulge ja osalege ükskõik millises noorteorganisatsioonis, noortevolikogus, malevas, laagris, avatud noorsootöös, rahvusvahelistes projektides… Teile tulevad võimalused ise kätte, sest kõik noorsootöötajad aitavad teid. Ütlen muidugi kohe ka seda, et keegi ei tee teie eest tööd ja otsuseid ära, vaid noorsootöötaja roll on noori ikka suunata, aidata ja õiget infot jagada. Seega, noorsootöötajate roll on luua võimalused ja noorte rolliks oleks nende võimaluste ärakasutamine. Nii lihtne see ongi. Sest riik on võrreldes 20 aasta taguste võimalustega ikka väga palju panustanud noorsootöösse, nii rahaliselt, kvaliteedilt kui ka muult. Olen väga õnnelik, et see valdkond on riigi poolt juhitud ja eesmärk on ühene, teeme koos ja teeme noorsootööd kvaliteetselt.

Kui palju teil endal lapsi on? Kas jagub ikka tahtmist peale päevatööd oma lastega tegeleda?

Mul on kaks täiskasvanut poega, kellega oleme koos kasvanud ja maailma elutarkusi avastanud. Meie pere hoiab väga kokku. Ootame kokkusaamisi väga ja tunneme igast koosveedetud ajahetkest rõõmu ja turvalisust.

Mis on Fän Clab?

Fän Clab noortelaager pakub noortele vaba aja veetmise võimalusi. Eesmärk on, et siin on võimalus fännata just lastel ja noortel. Muidu on kõik fännklubid suunatud täiskasvanute maailma, meie aga suuname oma energia just laste maailma arendamisele. See on justkui elustiil, milles me keerleme.

Laagri fookuses on noored ning kultuur – siis see täpselt ongi meie laagrielu, kus kaasame kõiki ise tegema – nii seiklemist, matkamist, avastamist, teatrit, tantsimist, laulmist, mängimist, liikumist, sportimist, muusika tegemist ja kuulamist. Sõnaga on see elustiil, millest tuleb rääkida, osa võtta, osa saada ja ise teha. Vahva laagrisuvi on iga lapse unistus!

Kas olete vahel mõelnud, et peaks ametit vahetama?

Hetkel tunnen, et sooviks veel panustada valdkonna avastamisele ja arengule.

Sel aastal on uus väljakutse, kus koostöös Päikeselaagriga korraldame vähekindlustatud ja paljulapseliste peredele ühe suure suveprojekti, kus noored saavad kätte oma suveelamuse, mis võib muuta nii mõnegi noore tulevast elu või elukutsevalikut. Sest plaanis on väga palju põnevaid seiklusi ja tegevusi.