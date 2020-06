Rae vallas elav ja õppiv Johannes Pallo mõtles välja koroonaviiruse teemalise lauamängu “Võidujooks viirusega”. Selles võitlevad arstid ja teadlased Hiinast üle maailma levinud kurja tõvega. Tänaseks on lauamäng juba trükitud ning selle müügitulu läheb vähiravifondile Kingitud Elu.

Lauamängu “Võidujooks viirusega” saamislugu algab Järveküla kooli 5. klassi tehnoloogiatunnist. Sealne ülesanne oli hilistalvel koostada ja luua lauamäng. Tingimus oli, et mäng ei tohi olla koopia juba olemasolevatest.

12-aastane Johannes Pallo pani pea tööle. “Ma tahtsin teha alguses teise maailmasõja lahingute mängu. Aga seda oli väga keeruline mõelda, sest kuue aastaga kogunes neid maal, õhus ja vees väga palju,” räägib Johannes maikuu eelviimasel reedel.

Ema Hille Saluäär täiendab, et pojal oli idee võtta kokku sõjategevus Euroopas, Aasias ning mujalgi. “Kindral Rommeli tegevus näiteks viis lahingud Põhja-Aafrikasse. Johannes juba joonistas Euroopa kaarti. Aga tekkis küsimus, et kes tahab mängus olla kaitsja ja kes agressor,” meenutab Saluäär.

Hiinast üle maailma

Korraks käis noormehe peast läbi ka idee koostada mäng A. Christie Hercule Poirot’i krimiloo “Mõrv idaekspressis” põhjal, sest siis saab mängulauaks kaardi joonistada. “Siis hakkasime perega rääkima ja arutama, et mis on praegu päevakorral. Loomulikult võitlus koroonapandeemiaga. Ja seda veavad ennekõike teadlased-arstid. Sündiski idee panna kokku mäng võitlusest pandeemiaga: on maailma kaart ja lahing korraga,” räägib Johannes.

Kui pikalt koostamine käis? “Kaks päeva. Esimene päev tekkis idee, et milline see võiks olla. Teine päev kulus mängule. Sealhulgas tuli ise valmistada nupud ning täringud. Nuppude alused leidsin vanast lauamängust ning joonistasin uued tegelased peale. Aga võib kasutada ka näiteks nööpe,” selgitavad ema ja poeg.

Mängu teekond algab Hiinast, Wuhanist. Sealt läks teatavasti mulluse aasta lõpus koroonaviiruse pandeemia lahti. Esialgu oli idee joonistada paberile viiruse teekond Euroopasse, täpsemalt Itaaliasse. Ning samal ajal laienenenuks viirus mujalegi. “Aga oli selge, et nii ei saa. Siis tuleks kaardile palju jooni ning mänguteekond saaks segane,” ütleb Hille Saluäär. Alles jäi üks teekond ümber maailma.

Mäng “Võidujooks viirusega”, loosikaardid ja nupud. Fotod Allar Viivik

Mängu alguses võtavad mängijad kaartidega loosi ja jagavad rollid: kas oled arst, teadlane, koolilaps või hoopis COVID-19 või viiruse mutatsioon. Igal mängijal on kolm nuppu. Mängu saab mängida neljakesi või kuuekesi ja ikka nii, et moodustuvad võistkonnad “headest” ja “pahadest”.

Mängige paarides

Maailma linnu läbiv teekond käib täringut visates: kui mitu silma saad, nii mitu sammu astud. Kui vastasmängija sinuga samasse linna jõuab, lööb ta sind mängust välja. “Võidab see võistkond, kellel kõik kolm nuppu lõpus. Teekonnal võib juhtuda aga igasuguseid asju. Näiteks jõuavad kaks arsti juba lõppu, aga nende kolleeg püüab alles mängu sisse saada. Veeretama peab kas ühe või kuue. Siis saab jätkata,” seletab Hille Saluäär.

“Aga proovime mängida,” teeb Johannes Pallo ettepaneku. “Mängime jah,” on ajakirjaniku vastus. Saan loosiga endale punased nupud. Need on pärit ühest vanemast lauamängust ning kujutavad endast viiruseid. Johannes saab endale rohelised ehk teadlased.

Veeretan kohe täringuga kuue ja saangi ühe nupuga sisse. Teadlaste mängusaamisega läheb aega. “Mina jõudsin ükskord teadlastega ette ja edu oli suur. Aga kõik võib mängu käigus väga äkki muutuda,” ütleb Johannes.

Pärin, et kui kaua üks mäng vältab. “Üle kümne minuti kindlasti. Aga võib arvestada ikka tunniga,” ütleb Hille Saluäär. Nende peres on“Võidujooksu viirusega” mängitud ka neljakesi ja kuuekesi. Siis võtab kogu maailma läbimine aega kuni poolteist tundi. “Aga Johannes ütles, et ükskord võtab ta mängu kooli kaasa ja mängib kogu klassiga. “Siis kestab võidujooks vist igavesti,” naerab ema Hille. Vahepeal on mäng aga edasi läinud. Ajakirjanik sai kõik kolm viirusenuppu rajale ning jõudis nendega napilt enne teadlasi ka lõppu. Seega viiruste võit!

Tulu heategevusele

Ilmselt oleks jäänud 12-aastase Johannes Pallo väljamõeldud koroonamäng vaid perekonna ja kooli teada. Laiemaks levikuks ning trükkimiseks polnud seda plaanitud. “Aga ema jagas minu mängu oma sõpradega Facebookis. Ja pakkus ka nalja pärast seda ühele Regio tuttavale, et võiks ka arendada edasi ja avaldada ka,” räägib Johannes.

“Meie oma perega mängisime selle läbi. Ja tegevus oli hasartne! Tore oli see, et esimeses mängus võitsid arstid-teadlased napilt viirust. Pildistasin siis mängu ning jagasin. Keegi kommenteeris kiirelt, et “Trükki ja müüki!” meenutab ema. Regio kirjastus võttis ka kohe mängust tuld. Nende tegevus on seotud ju kaartidega. Mängu arendati ning kaardile lisati ka kohanimesid. Kahjuks ei saa Regio toota mängunuppe. Selle asemel on juhendis kirjas, et mängida võib kasvõi nööpidega. Teadaolevalt on nuppudena kasutatud ka näiteks pudelikorke ja huulepulki. Avaldamisvalmis oli kaart Regios 30. aprillil.

Teine partner väljaandmisel on vähiravifond Kingitud Elu. Kogu müügitulu läheb just selle fondi toetuseks. “Tiraaž on müügil Kingitud Elu veebipoes. Samuti Apollos ja Regio enda veebipoes ka,” ütleb Hille Saluäär.

Kas lauamängul “Võidujooks viirusega” on tulevikku ka näiteks aastal 2021 või 2022? “Mäng jääb kindlasti ka siis, kui kogu see eriolukord ja tõbi on läbi. Siis ostad vähiravifondi toetuseks lauamängu ja meenutad seda imelikku kevadet, kui isolatsioonis istudes midagi ei toimunud,” arvab Hille Saluäär.

