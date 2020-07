Prangli saarel lammutatakse sadamas seisev kultuuriürituste paik ehk kuur Noor Kaardivägi. Selle asemele rajatakse reisijatele väike ootepaviljon. Kultuur siiski saarel vaeslapse ossa ei jää, sest järgmise aasta kevadel valmib Viimsi valla rahastusel saare laululavale moodne varikatus.

Sadamakuur valmis aastal 1953. Koos uue Eesti saabumisega muutus ka selle otstarve ning sellest sai kultuuriürituste paik. Kultuuri asus korraldama vastloodud MTÜ Prangliranna ning aastal 2013 andis Viimsi vald omavalitsuse valduses oleva kuuri neile kasutada.

Nüüd on otsustatud kuur ikkagi lammutada. Tööd algasid 20. juulil ja kestavad selle nädala lõpuni. “Käisin äsja saarel. Seinad on lammutatud, katus ja karkass olid veel olemas,” ütleb MTÜ eestvedaja ning kultuurikorraldaja Annika Prangli reedel, 24. juulil.

Kelnase sadamakuuri asemele rajatakse moodulhoone kahe majaga, kus asub ootepaviljon reisijatele ja saunamaja. “Ootepaviljonis saab mõnusalt aega veeta ning vajadusel ka vihma eest peitu minna. Töökoda on amortiseerunud ja seda ei ole enam võimalik kasutada pealtvaatajatega ürituste korraldamiseks,” teatab Viimsi vallavalitsus.

Laululava varikatus peab valmima kevadel 2021. Foto Viimsi vald

“Moodulhoone tuuakse siis kohale, kui kuur on lammutatud. Kõigepealt rajatakse alus. Kindlasti rajatakse kanalisatsioon ja vesi, sest sadamakuuris neid ei ole,” teab Prangli.

Laululavale katus

Selleks, et ka järgnevatel suvedel saaks Pranglil suveüritusi korraldada, eraldas Viimsi vald teise lisaeelarvega Prangli laululavale varikatuse ehitamiseks lisaraha.

“Laululava juurdeehitusprojekti projekteerija on Con Arte OÜ. Kokkuleppe järgselt annab projekteerimisfirma Con Arte OÜ Prangli laululava varikatuse projekti vallale üle septembris 2020, misjärel saab ka hanke välja kuulutada ja töödega alustada,” ütleb Viimsi vallavalitsuse kommunikatsiooni peaspetsialist Elis Mäeots. Eelarves on laululava jaoks kavandatud 100 000 eurot. Katusealune peaks valmima järgmise aasta kevadel.

“Mul on hea meel, et Viimsi vallavanem Illar Lemetti on kompromissidele ning uutele lahendustele avatud ning toetab kultuurisündmuste jätkumise võimalikkusele kaasa mõtlemist. Sadamakuurist on kõigil loomulikult ütlemata kahju, kuid keskendume pigem uutele algustele ja võimalustele järgnevatel kultuurisuvedel!,” sõnab Prangli.

Mullu käis Prangli reisidega erinevatel retkedel vähemalt 700–800 hispaanlast. Tänavu on see arv aga null.

Lava asub sadamast umbes kümne minuti jalutuskäigu kaugusel. Prangli ütleb, et see ehitati 6–7 aastat tagasi. Üritusi saab seal korraldada, kui pidevalt püsib ilmarisk. “Katus on olemasoleval laval väga väike ning varjab vaid esinejaid-bände. Pealtvaatajale jääb ikka “võimalus” olla vihma käes,” lisab Prangli.

Milliseid kultuurisündmusi saab uuel suvel laululavale plaanida? “Eks siis näeb, mida ja kuidas me uuel aastal ette võtame. Teatrietenduse plaanimiseks peab olema aega vähemalt pool aastat. Seega peab suvetendusega toimetama juba veebruaris,” arutleb Prangli.

Retked meelitavad turiste

Kultuur ning turism on tänavu kevadel ning suve esimesel poolel koroonakriisi tõttu pärsitud. Kuidas elab Prangli turismi- ja kultuurielu?

“Mai ja juuni algus olid suhteliselt vaiksed. Aga veidi enne jaani hakkas näiteks turism elavnema,” rõõmustab Prangli. Ta seletab, et hülgereisid on jätkunud. Lisaks korraldatakse retki Aksi ja Keri saartele.

Turiste on tulnud näiteks Lätist ja Leedust. Tasapisi on taastunud ka turism Saksamaalt. Täielikult on aga lõppenud reisimine Hispaaniast. “Mullu käis Prangli reisidega erinevatel retkedel vähemalt 700–800 hispaanlast. Tänavu on see arv aga null. See-eest rõõmustab lätlaste-leedulaste siiatulek, sest varem neid väga saarel ei liikunud,” ütleb Prangli.

Saare kultuuri- ja reisikorraldaja Annika Prangli. Foto Allar Viivik

Ka kultuur hakkab saarel tasapisi taastuma. Prangli rahvamajal on uus juht ehk Külli Talmar. Ning tänavune suvi on talle esimene, mille üritusi korraldada.

Tänaseks on saarel peetud juba kaluritepäeva, mis toimus 11. juulil. Nädal hiljem peeti vallas Viimsi kohvikute päevad, kui lahti olid ka Aksi ning Keri söögikohad. Laupäeval, 25. juulil toimus aga Prangli kohvikutepäev. 8. augustil on saarel traditsiooniline spordipäev. “Meil käis külas ka Saksa filmigrupp, kes teeb filmi Eesti väikesaartest. 40-minutiline film peaks valmima sügisel ja seal on ka lood Viimsi valla saartest,” ütleb Prangli.

Arvamus, Illar Lemetti, Viimsi vallavanem

Turistide saarele toomisel on tähtsat rolli mänginud Annika Prangli eestvedamisel sadamas korraldatud kultuuriüritused. Peame väga oluliseks, et sadama piirkonnas oleks jätkuvalt võimalik korraldada teatrietendusi, kontserte ning muid kultuuri- ja rahvaüritusi. Seetõttu ongi eelarvest eraldatud lisaraha laululava pealtvaatajate alale varjualuse ehitamiseks.