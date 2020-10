Maia on pealtnäha ilus ja terve kassipreili, kuid kahjuks ei ole koloonias elamine looma tervisele hästi mõjunud. Kass jõudis Eesti Loomakaitse Seltsi hoole alla pool aastat tagasi väga kurvas seisus ja kahjuks ei ole tänaseni preili päris terveks saanud. Maiat ootab ees kallis uuring ja ravi, mille jaoks Seltsil vahendeid ei jätku.

“Kassitüdruk Maia jõudis ELSi raskes seisus. Ta tuli kassikolooniast suure jalahaava ja põletikuga. Lisaks kannatas ta parasiitide käes ja oli alakaaluline, kaaludes vaid 1,7 kg. Maia pidi esimese nädala kliinikus veetma ja mõneks ajaks ka oma uhkest karvkattest loobuma,” kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Kaisa Kamm. Kassikese ise oli ka väga alandlik ja arg. Ta kordagi ei rünnanud kedagi vaid kui hirm oli, siis lihtsalt värises ja hingeldades. Algul varjus Maia nädalaid voodi all ja kapi taga ja põrnitses vaid altkulmu.

Peagi kasvas Maia ilus pikk karv tagasi ja parem enesetunne tõi kassikesele ka sõbralikuma ja enesekindlama iseloomu. Maia on nüüdseks üks igati tore nurrumootor, kes on väga inimsõbralik ja lähedust armastav loomake. Vaatamata sellele ei ole loomakese terviseprobleemid kuskile kadunud.

Nagu loomade puhul ikka, siis ei taha nad meile välja näidata kui haiged on nad tegelikult. Eriti pingsalt püüavad seda varjata koloonia kassid. Nad on väga vaprad. Seda tegi ka Maia. Kuid tema kohati veider käitumine reetis, et kassiga ei ole kõik korras. Aega läks, aga lõpuks hakkame saama jälile Maia probleemidele. Selleks vajab kiisupreili veel uuringuid.

“Kahjuks on kiisu jäänud järjest loiumaks, ei taha enam mängida ega ronida ja hüpata. Viimasel kliiniku visiidil avastas arst, et kogu kassi soolestiku sein on tugevalt paksenenud ning lümfisõlmed suurenenud. See ilmselt tekitab talle ebamugavustunnet kõhus,” lisas Kamm. Soole paksenemine võib olla kasside viiruse või algava kasvaja tagajärg. Et saaksime teada probleemi põhjuse ja alustada ravi, on vaja võtta Maialt täisnarkoosis soole- ja lümfisõlme biopsia. Tegemist on kalli protseduuriga ja sellele peab järgnema ka ravi.

Maia senisele ravile on Selts kulutanud juba ligi 1000 eurot, umbes sama palju läheb veel vaja, et loomakese tervislik seisund teada saada ja tema raviga alustada. Kahjuks ei ole Seltsil võimalik enam iseseisvalt Maia ravi arveid tasuda. ELS palub Maia uuringuteks ja raviks heade inimeste abi. Samuti otsib ka kassipreilile uut kodu, kes peale uuringuid ja esialgset ravi oleks valmis kassi ja tema tervise eest hoolt kandma. Rohkem infot: kelli@loomakaitse.ee .

Maiat saab toetada Ma armastan aidata keskkonnas www.armastanaidata.ee.

Annetuse saab teha ka Eesti Loomakaitse Seltsi kontole, selgitusega “Maia”: LHV Pank – EE977700771001365439, SEB – EE791010002019856000, Swedbank – EE332200221041248998, Luminor – EE541700017003583931.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.

