Tänavused Paldiski kogukonnapäevad toimuvad esimesest teise juulini Paldiski linnaväljakul ning selle vahetus ümbruses.

Senisest suuremat rõhku pannakse just spordi ja liikumisega seotud tegevustele, ei puudu ka traditsioonilised töötoad, ekskursioonid ja kontserdid.

Sel aastal on sündmuste põhirõhk vaimse ja füüsilise tervise edendamisel. „Liikumine on oma vaimse tervise parandamisel sageli alahinnatud, mistõttu tahamegi tuua inimesed läbi selle tõdemuseni, et muutused algavad juba väikestest liigutustest,“ ütles kogukonnapäeva eestvedaja Käti Teär-Riisaar.

Esimese päeva fookuses ongi spordi ja liikumisega seotud tegevused ning võistlused, õhtul (kell 20–23) keerutab linnaväljakul plaate ERR-i reporter Arni Alandi.

Teisel päeval toimuvad töötoad, lasteala tegevused, organisatsioonide tutvustused ning Laulasmaa OTT-i laat. Pealaval esinevad vallas toimetavad seltsid ja põnevad kooslused lastelt ning täiskasvanutelt. Õhtul esinevad ansamblid Kruuv ja Svjata Vatra, tantsumuusikat teeb DJ Janika Tenn. Päevajuht on Julia Kornejeva.

Veel saavad huvilised sõita Pakri ekspressiga Pakri poolsaare tippu ja külastada sealset tuletorni, jalutada Tiina Laanejärve juhendamisel Paldiski põnevamates kohtades ja kuulata EELK Nikolai kirikus heategevuslikku kontserti.

„Rõõm on öelda, et meie kogukond on aasta-aastalt aktiivsemaks läinud ning aasta ringi tegevustesse panustajaid tuleb juurde. Kogukonnapäevad on üks viis tutvustada vallaelanikele seda, millega me tegeleme ning ühtlasi tänada kõiki meie kogukonnaliikmeid,“ ütles Teär-Riisaar.

„Linnaväljak on pidurüüs, sel aastal soosib meie ettevõtmist ka südasuvine ilm, niisiis ootame rohket osavõttu!“ lisas ta.

Heategevuslik kogupereüritus on kõigile tasuta ning seda veavad Paldiski piirkonnast hoolivad kogukonnaliikmed, ettevõtjad, organisatsioonid ja vabaühendused.