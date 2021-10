Digikaupade jaekett Klick hoiatab Facebooki libakontode eest, mis saadavad inimestele läbi Messengeri vestlusakna loosimise võidust teavitavaid petusõnumeid. Petusõnumiga saadetavad lingid suunavad edasi saatma tasulist tekstisõnumit.

Libakontode nimed on reeglina sarnased õige konto nimega, näiteks võivad petturid tegutseda nimede “Klick Esti” või “Klick Eesti” alt.

Klick Eesti AS juhatuse liige Kaire Koiki sõnul ei nõua Klick inimeselt kunagi tasulise SMSi saatmist. “Kui me midagi loosime, siis avaldame võitjate nimed oma sotsiaalmeedia lehel ning palume inimesel läbi Facebooki postkasti meiega ühendust võtta,” ütles Koik, kes palub läbi Messengeri saadetavaid linke mitte avada. “Kui inimene on aga pahaaimamatult sisselogimisele suunava lingi avanud, soovitame kindlasti vastava keskkonna parooli vahetada.”

Libakonto lingi avanu suunatakse algelisele veebilehele, kuhu on kopeeritud Klicki kodulehte meenutavaid pilte. Lehel nõutakse 2 eurot maksva SMS-i saatmist, tellitud teenusest loobumiseks tuleb samuti saata tasuline tekstisõnum. “Kui inimene on sellise sõnumi saatnud, tuleb koheselt ühendust võtta oma sideoperaatoriga, kes aitab olukorra lahendada.”

Koiki sõnul peaks inimese ettevaatlikuks tegema ka tõsiasi, et libakonto saadab Facebooki kasutajatele sõbrakutseid, ettevõtte nimele registreeritud konto sõbrakutseid saata ei saa.

Klicki õige Facebooki leht.

Klick on Klick Eesti AS-ile kuuluv kaubamärk, mille all tegutseb juba aastast 1996 suurim digikaupade jaekett Eesti turul.