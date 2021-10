Nõuanded, mida meeles pidada, et koduost probleemideta laabuks

• Rahalised võimalused: esmalt selgita välja oma rahalised võimalused, kui suur on omafinantseering, kas pank annab laenu ja mis tingimustel. Alles seejärel on mõistlik alustada kinnisvaraotsinguid.

• Asukoht: hea, kui pere otsustab ühiselt, milline piirkond sobib. Siin peab arvestama transpordiga, laste kooliga, töökohaga jm, mis on sinu jaoks oluline.

• Püsivad väärtused: kodu valides soovitan klientidel alati mõelda nende väärtuste peale, mida nad muuta ei saa, nagu maja asukoht, krundi suurus, ilmakaared tubade suhtes, kaugus keskusest.

• Ehitusekspert: maja ostes on ülevaatamisele soovitav kaasata ehitusekspert. Tema märkab üldjuhul olulisi asju ja annab soovitusi teemadel, millest sul võib-olla aimugi pole.

• Hindamisakt: juhul kui ei ole tegemist tüüpkorteriga, mille hinnad on suhteliselt sarnased, on hea tellida hindamisakt, et sa üle ei maksaks. Erapooletu eksperdi hinnang on hea tasakaalustaja hinnaläbirääkimistel. Pangalaenu kasutades on see möödapääsmatu.

• Kontrolli infot: uuri dokumente, maja- või korteriplaane, ruutmeetreid, kas paberil olev info on kooskõlas nähtavaga. Palu teenusepakkujatelt vajadusel kirjalikku kinnitust liitumistasude kohta nt tühja krunti ostes, et hiljem ei tuleks üllatusi. Suhtle vajadusel ka ise kohaliku omavalitsusega, ära jää lootma ainult müüja sõnale. Küsi kirjalikku kinnitust, sest kui hiljem tekib vaidlus, siis on, millele tugineda.

• Kontrolli võlgnevusi: korterit ostes on oluline, et ei oleks ühistu ees võlgnevusi, sest need on korteripõhised ja kanduvad uuele ostjale edasi. Majade puhul on tarbimislepingud, mis on seotud konkreetse kasutajaga. Võlgnevused võivad tekkida aiandusühistutes, kus on ühistumaks.

• Notariaalsesse lepingusse kõik kirja: ostu-müügi kokkulepped tuleb kõik notariaalsesse lepingusse kirja panna. Tänapäeval pannakse täpselt kirja mööbli jm esemete loetelu ja kirjeldus, nii on hiljem alust nõuda juhul, kui asju seal ei ole. Samuti vead, mis kinnisvaral esinevad, nt katkine klaas, katus laseb läbi, kamin ei ole töökorras jne.

• Kui kauaks see kodu sobib: mõtle, kas see on koht, kus saad elada vanaduseni või pead hakkama veel kord protsessi ette võtma. Võib-olla saaksid välja valida sellise koha, kust ei pea hakkama uuesti kolima? Siin mängivad peamist rolli taristu, transpordivõimalused ja kinnisvara suurus.

Soovitused, mis on olulised kinnisvara müües

• Info olgu korrektne: kontrollitud faktid registritest, õige info ehituse kohta, parkimiskohtade juriidiline vorm jms. Kui pärast tehingut ilmnevad varjatud puudused, lasub vastutus müüjal. Kasuta head kogenud maaklerit, kes teab nüansse.

• Dokumendid korda: enne müüki aja korda korteri- või majaprojektid, kasutusload, ehitisregistrisse kanda kaminad, juurdeehitised, soojuspumbad. Peab olema juurdepääs avalikult teelt või seatud teeservituut ja kõikide omanike nõusolek. Alles siis tasub alustada müüki ja reklaamimist.

• Õige hind: hea müügi eeldus on õigesti määratud hind. Portaalid eksitavad veidi, sest alati kaubeldakse.

• Kinnisvarakuulutus: igal müüjal on oma stiil – mõni kirjutab pika essee, teine nimetab kuulutuses ainult olulisi fakte. Hea oleks tasakaal nii faktide kui ka emotsionaalse teksti osas. Kogemustega maakler haarab tervikut paremini ja on objektiivsem. Tekst olgu mõõduka pikkusega ja soovitavalt lahterdatud alaliikideks. Nii on kergem lugeda. Oluline on esile tuua peamised eelised ja olulisemad faktid.

• Fotod kinnisvarast: kasuta profifotograafi, tee võimalusel ka droonifotod ja video. Fotode tegemisel tuleks kindlasti eelnevalt tühjendada kodu üleliigsetest asjadest, puhastada, koristada, sättida ja lisada lilli. Fotod on need, mille põhjal ostja otsustab, kas ta soovib tulla kinnisvaraga tutvuma. Esimene foto kinnisvarast olgu korterite puhul pigem interjöörist, eramute puhul soovitakse pigem näha, millise majaga on tegu, alles seejärel tekib huvi interjööri vastu.

• Reklaamiallikad: kinnisvaraturul on kolm peamist portaali, kus reklaamitakse. Palju on hakatud levitama kuulutusi ka sotsiaalmeedias. Siin kehtib reegel, et mida silmapaistvam oled, seda paremini müüd.

• Kinnisvara ülevaatus: enne ostukliendi tulekut korista elamine, säti asjad paika, lõhnasta. Mida vähem pereliikmeid ja koduloomi kodus on, seda parem. Esmane emotsioon on väga oluline.

• Jäta kodust hea esmamulje: kasuks tuleb kerge remont, vahel on mõttekas värskendada mõned kohad, nt uksed, määrdunud käepide või esikusein, parandada tapeedivead või katkine põrandaplaat. Enne müüki tee suurpuhastus või kutsu koristaja. Puhtuse lõhn on muidugi parim, kasuks tuleb ka saiaküpsetuslõhn ja kohviaroom.

Aeg ostmiseks, müümiseks ja investeerimiseks tulevikku on praegu hea. Julgustan võtma ühendust maakleriga. Õnnestunud kinnisvaratehinguid!