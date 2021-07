Kolmapäeval tuvastati sigade Aafrika katku (SAK) nakatumine ligi 2000 seaga Pihlaka Farmi OÜ-s Kiili vallas.

Praeguseks on seafarmile seatud kitsendused. Farmist ei tohi sigu välja viia ega sisse tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni piiratud inimeste ja transpordi liikumine. Põllumajandus- ja toiduamet palub ettevõtte osas mõistmist ja ametile töörahu taudikolde likvideerimiskohas.

Esimene teavitus sigade suremusest farmis jõudis põllumajandus- ja toiduametisse (PTA) 13. juulil. “Positiivne proov tuvastati Pihlaka Farmi OÜ-s passiivse seire käigus. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead, sest haigusele puudub ravi,” selgitas PTA peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel. Seejärel korraldab PTA farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid sigadega taasasustada. Hukatud sigade eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

“Kümnekilomeetrisesse piirangutsooni farmi ümbruses ei jää ühtegi teist seafarmi,” kinnitas Sammel. Amet juhib kõigi tähelepanu asjaolule, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA volitatud isikud. Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele.

Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud.

Kommentaar: Aimur Liiva, Kiili vallavanem

Mingit olulist mõju see ülimalt kahetsusväärne juhtum Kiili vallale ega valla elanikele ei tohiks avaldada. Pihlaka farm asub kohas, kus vahetus naabruses on vaid üks eramu. Vastavalt nõuetele on farm taraga piiratud, keegi võõras sinna ligi ei pääse, nii et ohtu ümbruskonnale ei tohiks ka see haiguskolle põhjustada.

Minu teada pole ka vallaelanikud juhtumi vastu huvi üles näidanud ega kohapeal uudistamas käinud – ega me teised ju midagi teha saagi, juhtumiga tegelevad põllumajandus- ja toiduameti spetsialistid. Kohapeal loomi ei hukata ega maeta, loomad utiliseeritakse Väike-Maarjas. Nii et kohalike elanike ärevuseks ma põhjust ei näe.