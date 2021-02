Kiili valla sünnist saab suvel juba 28 aastat – see näitab valla elujõudu. Ometigi pole vallal siiani midagi päriselt oma ega igikestvat, mis eristaks valda teistest paikkondadest ja nende inimestest. Pole oma rahvariideid nagu kihnlastel või kuube nagu mulkidel.

Kiili valla tarmukad naised, soovides väärtustada paikkonda ja otsides seda, mis võiks igat valla elanikku eraldada teiste kantide inimestest, leidsidki ühiselt – miks mitte sall. Või sõba – nagu kellelegi suupärasem.

“Kiili valla salli lugu algas Kangru rahvatantsurühmale rahvarõivaid otsides: avastasime, et meil ei olegi midagi päris oma, pikkade traditsioonidega paikkonna tunnusmärki, mida võiks pärandada nagu näiteks rahvariideid. Ajalooliselt on Kiili kuulunud Jüri kihelkonna alla – Jüris on kirik, surnuaed, oma rahvariidedki… Nii tekkiski idee, et teeks ka meie vallale midagi päris igiomast. Midagi sellist, mida oleks ilus ja uhke ise kanda ja miks mitte ka külalistele kinkida,” kõneleb Kiili vallavolikogu esimees Merje Einmann.

Merje Einmannile olid ammu silma jäänud Eesti rahvusmustritega kaunistatud erinevad Ellu sallid – oma rahvuslikult olemuselt sobisid need ideaalselt. Jäi vaid leida see ainuõige muster. Ühiste mõttetalgute käigus jõuti Jüri kihelkonna vöömustrini.

“Kiili vallale loodud Ellu salli kaunistabki nüüd Jüri kihelkonna vöökiri, mis viitab valla ajaloolisele kuuluvusele. Ajatus ja armastus on kootud meie esivanemate poolt loodud mustritesse,” meenutab mustri otsimist Kiili lasteaia õpetaja Liina Lauri. “Vööd ja paelad olid rahvatraditsioonis tähtsad mitte ainult tarbeesemete, vaid ka rituaali- ja kinkeesemetena,” kõneleb Liina Lauri.

Mõeldud, tehtud…

“Meie jaoks algas Kiili sõba lugu aasta tagasi, kui minu poole pöördus Merje Einmann. Merjel oli väga üllas soov – luua koos Ellu sallidega oma kodukandi sõba. Ka minu jaoks algas põnev aeg, viisin ennast põhjalikult kurssi Kiili kandi mustritega. See oli minu jaoks väga inspireeriv,” meenutab Mustrid OÜ juhatuse liige, Ellu sallide looja Helen Vaks.

Tänaseks on Ellu sallide baasil kootud rohkem kui 100 Kiili valla sõba. Samas on Ellu sallide varasalves üle 50 mustri ja põneva loo, mis toovad huvilisteni rahvamustrid Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Eestist. Nimekiri erinevatest avastustest kogu Eestimaalt aina kasvab. Nüüd on lisandunud Kiili.

Kiili sõba erilisus

“Kindlasti tuleb Kiili sõba loomisel ära märkida, et selle idee algatajaks on Kiili enda inimesed. See on ka mulle kui Eesti rahvamustrite austajale ja põlistajale väga hingelähedane. Meie esiemad uskusid, et kinnastel ja vöödel on kõige suurem kaitsevõime. Seega tasub uskuda Kiili sõba suurde väekusse,” usub Helen Vaks.

Sõba on kootud Kiili inimeste soovil valge ja musta lõngaga, mis sobitub kõige paremini just selle kandi rahvariiete särgiga. Sall ehk sõba on ajast aega kuulunud pidurõivaste juurde, mida kanti pidulikel puhkudel ning pärandati põlvest põlve. Kiili vald on üks esimesi, kes on oma inimeste algatusel soovinud oma kandi sõba, mida pärandada põlvest põlve! See ongi kõige, kõige erilisem.