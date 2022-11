Üle mitme aasta kogunesid Kiili ettevõtjad taas neljapäeval, 17. novembril, et ühiselt mõtiskleda lõppeva aasta üle, olla näitlejad Impeeriumi improteatri sketšides, lüüa kaasa ühiselt lavastatud olustikufilmis.

„Ettevõtja peab olema nagu huvijuht, korraldama oma töötajaile üritusi, et need motiveeritud oleksid. Kes korraldab aga ettevõtjaile üritusi?“ küsis ürituse avasõnadeks Kiili Ettevõtjate Liidu juhatuse liige Külli Joonson retooriliselt. Ja vastas ise: „Selle pärast otsustasimegi selle aastalõpu ürituse korraldada. Kui ettevõtja ise enda jaoks midagi ei korralda, siis ei korralda keegi!“

Nende aastate jooksul, mil ettevõtjad pole kokku saanud, on paljugi muutunud. Kiili Ettevõtjate Liidu read on täienenud nelja uue liikme võrra, lahkunud pole keegi. See on hea märk – olgu majandussituatsioon Eestis või Euroopas milline tahes, Kiilis on ettevõtjail hea tegutseda, mõtiskles Kiili ühe edukama firma, meditsiinitarvikutega tegeleva ISIS Medical OÜ omanik Külli Joonson arengutest.

Kiili vallavanem Aimur Liiva meenutas aega kümmekond aastat tagasi, mil Kiilis oli vaid paar laiemalt tuntud ettevõtet. „Nüüd kasvab aga Kiili tulevate ettevõtete arv mitte kuude, vaid nädalatega. Selles oleme kõik ise „süüdi“, arvas vallavanem, lisades: „Oleme koos loonud siia ettevõtlusmaastiku, kuhu tahetakse tulla. Sellest Kiili elanikud ainult võidavad – valida on töökohti, konkurents püsib palgapakkujate vahel.“

Improteater „Impeerium“ näitleja Mairi Tikerpalu koos Kiili ettevõtjatega improviseerimas. Fotod Ülo Russak

Aga tormiliselt arenev ettevõtlus lisab koormust ka vallale – infrastruktuur peab vastama tänapäeva nõuetele.

Peoperemees, Enima Trade OÜ juhatuse liige Indrek Reitsak tutvustas hoonet, kus koosviibimine toimus. Enima Trade kolis ise sellesse avarasse, liimpuidust talade ja klaaspaneelidega disainitud valgusküllasesse hoonesse aasta tagasi.

„Ja uskuge või ei, selles uues asukohas on meie, disainmööblit valmistava ettevõtte käive kasvanud 70%,“ kiitis Reitsak uut töökeskkonda.

„Hea on kokku saada inimestega, kellega on ühesugused mõtted, ühesugused eesmärgid,“ võttis Efekt ASi juhataja Heiki Mikomägi kokku piduliste mõtted.

Siis oli improteater „Impeerium“ näitlejate Mairi Tikerpalu, Erki Aule ja Madis Kreevani kord. Nagu ikka, oskasid näitlejad oma kohapeal improviseeritud programmiga publikut üllatada. Õhtut aitas läbi viia korraldusfirma Frank Events. Firma juht Leho Luukas oli õhtu juht, aidates korraldada ka improviseeritud filmivõtted, milles olid osaliseks kõik kohalviibinud.

Maitsvaid roogasid pakkus ettevõtjatele Põhjala catering.

Peaks taaselustama kombe tulla kokku igal aastal, oli peo lõppedes Kiili ettevõtjate ühine arvamus.

Ürituse eesmärk oli koguda raha vähiravifondi ,,Kingitud elu.“