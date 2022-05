Ettevõtlusalade ja ärikeskkonna arendajal Harju KEK-il valmib sel suvel Keila tööstuspargis ärihoone, mis annab võimaluse kutsuda piirkonda uusi ettevõtteid, töökohti ja värsket hingust.

Kokku on uues hoones, mille sarikapidu neil päevil peetakse, pinda 2100 ruutmeetrit. „Kõrgus on käes – 5,5 meetrit. Planeeritud on viis äripinda suurusega 300–450 ruutmeetrit, aga oleme paindlikud, äripindade suurust saab muuta liigutatavate vaheseinte abil,“ ütleb Harju KEK-i müügi- ja turundusjuht Andre Poopuu.

Üle aastate tekib ettevõtetel Lääne-Harju piirkonnas võimalus rentida nüüdisaegseid äripindu.

Uued äripinnad jäävad Keila tööstuspargis juba tuntud äride lähedusse – tule- ja tööohutustooteid pakkuv Tamrex, autokaupu müüv Automaailm, ehitusseadmeid ja tööriistu rentiv Cramo.

Teiselpool maanteed on Keki tänav 2 valgustite tootja Glamoxi suur hoone.

Uues hoones on äripinnad vabale turule ehk kõigile soovijatele. Sinna võivad tulla nii need, kes juba tööstuspargis toimetavad, kui ka näiteks Tallinna, Jüri või ükskõik millise muu lähipiirkonna ettevõtted, kes soovivad Keila tööstusparki ümber kolida ja siin pakutavaid eeliseid ära kasutada.

Põhjusi kolimiseks palju

„Riigi ja ettevõtjate kasvava huvi Paldiski vastu ja piirkonda planeeritud teiste investeeringute taustal näeme, et Keila tööstuspark saab rohkelt tähelepanu. Keila on nagu kuldne keskpunkt Paldiski ja Tallinna vahel,“ ütleb Poopuu. Nimelt on Keilast nii Paldiski sadamasse kui ka Tallinnasse umbes 25 kilomeetrit.

Keilal on suurepärane ühendus Tallinnaga nii auto-, bussi- kui ka rongiliikluse näol, seejuures on liiklusvoog hommikuste ja õhtuste ummikute suhtes vastupidine.

Andre Poopuu ütlust mööda tuleb Keila järjest lähemale nii Tallinnale kui ka Sakule-Sauele.

Oluline argument on asukoht riigi arendatava Tallinna ringtee ja kiirtee vahetus läheduses. „Keila tuleb järjest lähemale nii Tallinnale kui ka Sakule-Sauele. Ettevõtte kliendid võivad olla Tallinnas, aga ta võib Keilas toimetada,“ märgib Poopuu.

Kindlasti on tema arvates kaalukaussi plusspoolele kallutav argument see, et uuel lao-kontori (stock-office) tüüpi äripinnal võib koos olla nii tootmine, ladu kui ka kontor, mis aitab väike- või keskmise ettevõtte kulusid kokku hoida. Kõigil on oma kööginurk ja WC. Poopuu kinnitusel teist sellist toodet Keilas pakkumisel ei ole.

Tähtis on tema ütlust mööda ka see, et kogu tööstusparki haldab üks ettevõte – Harju KEK, mis tähendab, et taristu on hooldatud ja kommunaalkulud kontrolli all.

Tegu on ainsa ühe omaniku hallatava tööstuslinnakuga Eestis.

Peale selle on oluline põhjus ka tugevad naabrid, Euroopa oma valdkonna väljapaistvamad ettevõtted, nagu eelmainitud firmad, aga ka näiteks börsiettevõte Harju Elekter või ehituspood Bauhof.

„Esiteks loob see sealsetele ettevõtetele parema kuvandi. Teiseks tekib sealt sünergia, paljud ettevõtted teevadki juba koostööd – koputa lihtsalt naabri uksele,“ räägib Poopuu. Tööstuspargis on juba üle 60 ettevõtte. Viimati lisandus Balsnack, kes tõi Keilasse oma loomatoidu tootmise üksused.

Keila areneb ja kasvab

Mainimist väärt on tema sõnade järgi ka tööjõu olemasolu Keilas. „Kuigi praegu käiakse siit palju Tallinnas tööl, on tunda suundumust, et inimesed tahavad lähemal töötada. Sellele aitas kaasa koroonakriis ja majanduskeskkonna muutus,“ ütleb Poopuu.

Kuna Tallinnas muutub kinnisvara kalli hinna tõttu paljudele üle jõu käivaks, ehitatakse ja ostetakse kortereid üha enam hea ühendusega linnalähedastesse kohtadesse.

„Keila on selleks sobiv, hea roheline linn. Siin elades on mugav ka Lohusallu või Kloogaranda aega veetma minna. Liigume selles suunas, et Keila on päris linn, kus inimesed tahavad tarbida kõiki teenuseid. Väikelinnad muutuvad iseseisvamaks,“ arvab Poopuu.

Hea näide ettevõtte pikaajalise tulevikunägemuse kohta Keila arengust on märtsis kehtestatud detailplaneering, mille alusel muutub senine Harju KEK-i suletud tootmisala linnaelanikele ja külastajatele avatud ning piirkonda sobivate äride, büroode ja väiketootmishoonete alaks, kuhu on kavandatud ka kogukonnakeskus.

Keila tööstuspark

• Tervikliklahendus moodsatele tööstusettevõtetele.

• Logistiliselt soodsas asukohas Keila linnas, vahetult suure transiiditee, Paldiski maantee ääres.

• Tööstuslinnaku kogupindala on 52 hektarit, täiendav hoonestusmaht 130 000 m2.

• Linnak sobib mitmesugustele tootmise, ladustamise ja kaubandusega tegelevatele ettevõtetele.

• Valmis lahendused – hooned, hooldatud taristu, keskkond ja sünergia ettevõtjate vahel.

Ühekorruseline uus ärihoone

• Äripinnad suurusega alates 292 m2.

• Kasutusotstarve – büroo, ladu, tootmine.

• Küttesüsteem – gaasiküte, kalorifeerid.

• Ventilatsioon – sundventilatsioon.

• Side/internet – Telia optiline valguskaabel.

• Iga äripinna elektrivõimsus – 3 x 63 A.

• Valmimisaeg – 2022. aasta suvi.