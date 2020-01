Nelijärvel toimuval EELK vaimulike konverentsil valiti aasta vaimulikuks Keila ja Saue koguduse õpetaja Matthias Burghardt. Ta teenib Keila Miikaeli koguduses alates suvest 2018.

Arnd Matthias Burghardt on sündinud 11. mail 1970 Saksamaa Liitvabariigis Ingelheimis.

Õppinud Marburgi ja Kieli ülikoolides. Koguduse õpetajaks ordineeriti mees 2000. aastal Braunschweigi Katariina kirikus. Aastast 2006 tegutses Saksa Lunastaja koguduse abiõpetajana ning aasta hiljem ka Nõmme Rahu koguduse abiõpetajana.

Tema abikaasa Anne Burghardt on samuti EELK vaimulik ning töötanud luterlikus maailmaliidus. Nende peres on kolm last: Karl Otto, Johannes (lapsendatud) ja Iida Maria.