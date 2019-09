Küsimustele vastab:

Matthias Burghardt

EELK Keila Miikaeli kiriku õpetaja:

Tänavu möödub 800 aastat Keila koguduse ja laiemalt kihelkonna algusest. Kuidas suurt juubelit tähistatakse?

Kõigist kavandatud sündmustest on keeruline tuua välja konkreetset tippsündmust. Kogudusele on kindlasti tippsündmuses pidulik mihklipäeva jumalateenistus 29. septembril kell 11, millele järgneb kohvilaud kirikus ja ekskursioon kirikuaias.

Noored on väga oodatud 27. septembri õhtul kell 20 toimuvale Taize-palvusele kirikuhoones. Laste jaoks on küllap tippsündmuseks 28.septembril toimuv matk ja kavandatud mängud vana pastoraadi hoones Kumna tänav 12. Sellel päeval algab kell 9.30 palvus kirikus. Kell 10-13 toimub mihlikilaat, keskpäeval taas palvus ning kell 14 algabki jalutuskäik ajaloolise pastoraadi juurde.

Kas peetakse ka ajalookonverentse?

Huvilistele pakuvad kindlasti huvi kahele järjestikusele laupäevale kavandatud ajalookonverentsid. Neist esimene, mis toimub 14.septembril, käsitleb Keila ja Harjumaa kirikuloo erinevaid etappe ja Keila kirikuhoonega seotud huvitavaid ajaloolisi ja arhitektuurilisi seiku. Konverents toimub Keila kultuurikeskuses ning algab kell 9.30. Kaheksa ettekannet kestavad orienteeruvalt kella 16-ni.

Teine ajalookonverents, mis toimub 21. septembril maakonna muuseumis, on pühendatud 1944.a suurpõgenemisele. Keskpäeval on traditsiooniline lillede asetamine Kumna ristis asuva mälestuskivi juurde. Kell 13 järgeb palvus kirikus ja konverents algab kell 14. Õhtul kell 18 on kirikus kavas kontsert-jumalateenistus.

Keda ootate kihelkonna päevadele?

Loodame, et ühtekokku osaleb erinevatel üritustel mitusada inimest ning et kokku tuleb palju endise Keila kihelkonna elanikke Laulasmaalt Sakuni, Murastest Ääsmäeni. Osalema on kutsutud ümberkaudsete omavalitsuste esindajad. Kihelkonnapäevadele on oodatud ka kirikuvalitsuse esindajad. Kuna soovime kihelkonnapäevi pidada oikumeenilises vaimus, on osalema oodatud ka teiste Keila koguduste juhid ja liikmed. Ajalookonverentsi Keila kogudus 800 raames esinevad mitmed üle Eesti tuntud ajaloolased, kellest mitmed on ise Keilaga seotud.

Vaata lisa: www.keila.ee ja www.keilakirik.ee