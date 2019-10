Kolmel nädalavahetusel peeti Keilas Miikaeli koguduse ning laiemalt kogu kihelkonna alguses 800. aastapäeva. Toimus teaduskonverents, sügislahingute ja suurpõgenemise meenutamine, matk ja laat.

14. septembril peeti kultuurikeskuses teaduskonverentsi, mis tõi kokku üle saja huvilise. Kokkutulnuid tervitanud EELK piiskop ütles: “Elate väärikas kohas. Siit on pärit esimene piiskop Jakob Kukk ning siin on praeguse peapiiskopi Urmas Viilma kodukirik. Kumna lähedal aga seisis 1949. aastani Vene tsaaririigi ainus M. Lutheri monument.” Ta avaldas lootust, et monument saab taastatud aastaks 2024, kui möödub 500 aastat usupuhastuse algusest Eestis.

Koguduse õpetaja Matthias Burghardt rääkis Clairvaux´ Bernhardist ja keskaegsest vägivaldse ristiusustamise ideest. Kunstiajaloolane Kersti Markus andis ülevaate, kuidas Keila kihelkond tekkis. “Siinne kant ehk praegune kesklinn oli juba 800 aastat tagasi tähtis koht. Siit läks tee Läänemaale. Siin oli jões koolmekoht, jõe kaldal paene kõrgendik.” Samuti oli kirikute rajamisel tähtis allikakoht, mis asus praeguse Allika tänava piirkonnas. 13. sajandil rajati pühakodasid ikka allika kõrvale. Näiteks Kuusalus või Jõelähtmes.

Haridus Rootsi ajal

Keila koolis ja muuseumis tegutsenud ajaloolane Aivar Põldvee andis ülevaate Rootsi aja luterlikust rahvaharidusest. Risti mõisas alustas B. G. Forselius aastal 1684 talurahva õpetamisega. Esimene eestikeelne aabits oli ilmunud juba aastal 1641.

Arheloog Villu Kadakas andis ülevaate Keila kiriku vanemast ehitusloost. Ilmselt oli umbes aastal 1280 praeguse kooriruumi kohal väike kabel. See on jäänud hilisemate laienduste sisse, kuid on proovisurfidega leitud. Kunstiloolane Anneli Randla ütles, et keskajast Keilas annavad hea ülevaate aastatel 1472–1533 peetud Keila kiriku vöörmündrite arveraamatud. Need on siiani alles. Vaimulik Joel Siim aga rääkis EELK esimesest piiskopist Jakob Kukest, kes teenis Keilas aastatel 1906–1921. Konverentsil oli kohal Jakob Kuke poeg Nathan, kellel vanust 93. Õpetaja Ado Köögardali päevaraamatut aastast 1944 tutvustas tema lapselaps Anu Saluäär.

Laat ja matk

Laupäeval, 28. septembril peeti Keskväljakul mihklilaata. Pärast seda matkati Kumnasse, ajaloolisse kirikumõisa. Seal sai vaadata hoonet ning ümbrust, lastele korraldati mänge.

Pidulik jumalateenistus toimus mihklipäeva hommikul ehk 29. septembril. Teenis aasta koguduse õpetajana tegutsenud Matthias Burghardt. Tervitussõnad ütles Keila linnapea Enno Fels. Teenistusele järgnes ringkäik kirikuhoones ning kabelites õpetaja Burghardti juhendamisel. Pärastlõunakontserdi andsid Saku muusikakooli õpilased. Kuulub ju Saku ümbrus ajaloolisse kirikukihelkonda. Teisalt ulatuvad piirid peaaegu Vasalemma mõisakoolini ning Laokülani.