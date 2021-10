Septembri alguses avati Tiskres Tallinna-Rannamõisa-Klooga maanteel Prisma supermarket, kus kaubanduspinda on ca 4800 m2.

Seega on alates Haabersti ringist kuni Tabasaluni (vahemaa 6,2 kilomeetrit) kokku viis suurt, peamiselt toiduainetega kauplevat kauplust: Haabersti Rimi, Kakumäe Selver, Tiskre Prisma, Kallaste kauplus ja Tabasalu Rimi.

Lähiajal lisandub Tiskresse veel Lidl ja aasta pärast Tabasallu Selver. Kui arvestada, et Haabersti Rimist umbes 0,8 kilomeetrit linna poole Ehitajate teel asub Maxima supermarket, on seitsme kilomeetri peal lähiajal tegutsemas kaheksa suurt kauplust.

Tarbijal on sellest kahtlemata ainult rõõm! Aga kaupmehel?

Sellepärast esitaski maakonnaleht Harju Elu supermarketitele vaid ühe küsimuse: kas ostjaid ikka jätkub?

Rahvast jätkub?

“Tiskre, Tabasalu ning tegelikult ka teised linnast välja jäävad mereäärsed piirkonnad on kiiresti kasvamas ning piirkonna nõudlus ja ostujõud heal tasemel. Selle piirkonna areng on hea näide selle kohta, et kõik suuremad kaupmehed otsivad võimalust kohalikule kliendile lähedal olla.

Kindlasti saab konkurents olema tihe ja kõik pingutavad, et oma klienti hoida. Rimi kliendid võivad alati kindlad olla, et meie juurest leiavad nad parima kvaliteedi ja hinna suhtega toidukaupu ning suure valiku tervislikke puu- ja köögivilju,” vastas Rimi avalike suhete juht Katrin Bats.

“Selveril on tavasortimendis konkurentsitult suurim valik kodumaist kaupa. See on aastatepikkuse töö tulemus koostöös Eesti tootjatega. Selveri kaupluste valik arvestab Eesti tarbija vajadustega ja ka tulevikuootustega.

Arvestame üle 600 000 igapäevase püsikliendi ootustega ja kohaneme ajas. See kõik on taganud Selverile edu.

Coopi järel on Selver Eesti jaekaubandusturu teine turuosaline. Jaekaubandusettevõtete majandusaasta aruannete kokkuvõtted kinnitavad, et just Eesti kaupmehed (Coop, Selver, Grossi Toidukaubad) on suutnud Eesti turul oma positsioone parandada, samal ajal on väliskapitalil põhinevad ketid turuosa või -positsiooni kaotanud.

Piirkondadesse, kus toimub aktiivne elamuarendus, on kaubanduspindade lisandumine asjade loogiline jätk. Konkurentsi tihenemine on tervitatav tarbijale, ent lõpuks on oluline see, millega kauplused teineteisest eristuvad.

Selveri nišš on kõige rikkalikum valik Eesti tootjate toodangut, puhtad ja inspireerivad poed, sõbralik ja lahendustele orienteeritud klienditeenindus, tugev lojaalsusprogramm, toidupoodide segmendis Eesti tuntuim ja atraktiivseim kampaania – laadapäevad. Eesti kapitalil, Eesti tootjatelt, Eesti tarbijatele – need on Selveri väärtused, millega toimetame edasi ka tulevastel aastatel,” kirjutas Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Kaubanduses tihe konkurents

“Konkurents jaekaubanduses on tõesti tihe ja kõik peavad pingutama, et klientide poolehoidu võita. Prisma on lubanud olla soodsaima hinna ja parima valikuga jaekett ja seda lubadust ka täidame.

Praeguseks oleme püsivalt odavdanud üle 500 toote hinda ning plaan on tooteid järjest juurde tuua. Samuti jätkame jõulist laienemist ja seda eelkõige väiksematesse linnadesse.

Pöörame laienemisel erilist tähelepanu kohalike elanike eelistustele ja laiendame oma sortimenti vastavalt klientide soovidele.

Kahe uue poe, Linnamäe ja Tiskre supermarketi avamine on näidanud, et Prisma tulek on oodatud sündmus ning kliendid leiavad kiiresti tee meie majadesse,” arvas Prisma kommunikatsioonijuht Liina-Jaanika Seisler.