Paekivitoodete Tehase OÜ soov on hakata paekivi ammutama Maardu III nimelisel uuringualal. Kuid üksnes soovist ei piisa. Vastuse, kas Maardu III alal üldse tohib kaevandada, annab eesseisev keskkonnamõjude uuring. Kui tekitatav kahju maardlat ümbritsevale loodusele osutub hinnanguliselt liiga suureks, siis kaevandada ei lubata.

Samas mõistan Jõelähtme inimeste muret Maardu III ala saatuse pärast, sest igasugune maavarade ammutamine tähendab kopaga looduse vastu minemist. Kuid meie igapäevaelu, samuti rohepöördeks vajalik taristu pole võimalik ilma paekivi kaevandamiseta.

Jõelähtme elanike sotsiaalmeedia grupis levitatakse Maardu III teema juurde pilti, mis näitab noolsirgeid puuridasid ja veega täitunud süvendeid nende vahel. See pole looduslikult tekkinud vaatepilt, vaid mälestus kunagisest turbaväljast – inimkäte töö tagajärg.

Paekivitoodete Tehase jaoks kujutab Maardu III täiesti uut taotletavat kaevandusala – see on täitsa tõsi. Kuid Maardu III piirkonna seisukohalt pole tegemist puutumatu loodusega, vaid inimtegevusest juba märkimisväärselt mõjutatud alaga.

Maardu III on täiesti omaette seisev maa-ala Maardu külas, mille kasutusele võtmine paekivikarjäärina kahjustab loodust ja häirib vallaelanikke palju vähem kui võimalik kaevandamine mitmel teisel uuringualal.

Inimasustust ja keskkonnatundlikke objekte lähedal pole, tänu juba olemasolevatele teedele pole vaja kulutada loodusvarasid uute ligipääsuteede rajamiseks. Betoonitehased asuvad samas naabruses, mistõttu väheneb killustikuveoga tekitatav koormus keskkonnale.

Paekivitoodete Tehase OÜ on kaevandanud aastakümneid Lasnamäe elurajooni naabruses. Ehkki elurajoon tekkis palju hiljem kui karjäär.

Võin teile kinnitada, et lasnamäelastest nõudlikumaid ja tähelepanelikumaid naabreid pole lihtne leida. Nõudlikud naabrid suunasid meid aasta-aastalt üha keskkonnasäästlikuma tehnoloogia poole. Keskkonnasäästlik tehnoloogia on ka tegelikult palju efektiivsem ja ettevõttele kasulikum kui selline masinavärk, mis kahjustab rohkem. Praegu oleme keskkonnajalajälje vähendamise ja rohepöördes osalemise poolest oma tööstussektoris Eestis esirinnas.

Me oleme õppinud kaevandama nii, et hävitame võimalikult vähe ja jätame endast maha kaevandamiseelsele võimalikult sarnase maastiku.

Nii Kostivere-Vandjala ümbruskonna looduse säilimine, Natura 2000 Püümetsa hoiuala puutumatus kui ka merikotkaste elupaiga kestlikkus tähendavad meile väga palju. Kaevandamise mõju nendele loodusväärtustele näitab keskkonnamõjude uuring.

Me pingutame palju, sest anname endale aru, et paljugi meie tegevusest jätab pöördumatu jälje. Samas on meie kohustus karjäär korrastada ja siin saame koostöös kogukonnaga leida mingi põneva lahenduse, mis sobiks kõigile. Võib unistada, et elu riigi majanduse pulsisoonel Harjumaal toimiks ilma nii karjääre kui ka tööstusettevõtteid talumata. Kahjuks pole meie rahvas selleks piisavalt rikas.