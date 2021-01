Teiseks jäämine pole aga kaotus. “Tänavu oktoobris alguse saanud protsessi käigus läheb jagamisele kokku 100 000 eurot, nii 2020. kui 2021. eelarveaasta kohta, mis tähendab, et 2021. aastal saab ellu viia kaks kuni 50 000 eurost projekti,” selgitab Jaško.

Teiseks jäi 114 häälega Anna Aleni soov uisuplatsi järele. Tema kolm last – Albert, Emil ja Artur – käivad kõik uisutamas, kaks esimest sealjuures jäähokitrennis.

“Viimsis Rohuneeme tee 1 on endine kardikeskus. Tegelikult me juba rendime neid ruume ja oleme ka ettevalmistusi teinud. Tänu kaasavale eelarve saame ruumid koos vallaga korralikult käsile võtta. Skatepargi alla läheks 1000–1500 ruutmeetrit, aga hoones oleks ka muid tegevusi nii tüdrukutele kui poistele,” lubab Parman.

Enim ehk 197 häält pälvis Mikael Parmani ja Jana Lillemetsa idee rajada Viimsi valda siseskatepark. “Väliskateparke on Eestis üle saja, siseskateparke käputäis. Näiteks Tallinnas on üksainus siseskatepark – Pääsküla noortekeskuses –, mis mahutab korraga kümme sõitjat,” selgitab Parman.

“Idee esitaja nõusolekul oli komisjonil õigus sarnased ideed liita. Komisjoni otsusel sai järgmisse vooru 59 ideed. Kahel juhul need liideti, seetõttu läks hääletusele 57 ideed,” lisab Jaško.

Kaasava eelarve ideid sai esitada 15.–31. oktoobrini. Kahe nädalaga laekus 86 ideed, mida asus vaagima kümneliikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuulusid Helen Rives, Alar Mik, Elvis Tõnisson, Villu Veski, Maiu Plumer, Taavi Valgmäe, Imre Saar, Kalev Eensaar, Martin Jaško ja Liina Mugu, kellest viimane on kaasava eelarve projektijuht.

