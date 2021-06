Kiili Talutehnikal – kauplusel Kiili alevi südames – täitus mais 25 aastat.

“Mõtlesin, et ikkagi väike juubel, tuleb tähistada,” kõneleb kaupmees Madis Tauts, kes omal ajal vanas maakivihoones kauplemist alustas ja on kõik see veerand sajandit Kiili kandi inimesi põllumajandustehnika, kodutarvete ja ehituskaupadega varustanud.

“Siis olid alevi ümber veel põllud, karjamaadel sõid veised,” meenutab Madis vanu aegu. Tema varustas algajaid talunikke atrade, äkete, isegi väiksemate traktoritega. Kõik vajalik oli poes saada. Aeg aga läks ja põldudel hakkasid vilja asemel kasvama majad, iga aastaga sai neid aina rohkem.

“Tosin aastat tagasi oligi ehk kaupluse kuldaeg,” meenutab kaupmees perioodi, mida teised kutsuvad ehitusbuumiks.

“Paljud ehitajad-arendajad olid siis kollanokad, ei osanud õiget kaupa tellida. Ja kihutasid siis lähimasse poodi – minul äri õitses,” muheleb Madis helgeid mälestusi meenutades.

Majad valmis, hakati ostma muruniidukeid, mootorsaage, külmkappe – ka see oli kauplusele ja kaupmehele hea aeg. Siis aga saabus päev – see oli ehk viis aastat tagasi – mil kodudes oli kõik, või peaaegu kõik vajaminev juba olemas.

“Siis hakkasingi esimest korda mõtlema, et aeg on oma töö teinud, aeg on uksed kinni panna,” kõneleb Madis Tauts natuke nukralt.

Kaupmees aga alla veel ei andnud, tahtis juubelini ikka vastu pidada. Nüüd on juubel aga möödas ja uksed kinni.

“Ega ma ühtegi kaupluses veedetud päeva ei kahetse. Töö oli huvitav, protsess ise kogu aeg muutuses, tuli ära tabada, mida sisse osta, mida inimestel vaja on. Sortiment pidi olema võimalikult lai, aga korraga sai vähe sisse osta, ostjaid pole ju palju, kõik tuli peensusteni läbi mõelda. Eks see paras kunst oli,” hindab Madis Tauts tööd, mida ta veerand sajandit tegi. Mehel endal on kolmveerand sajandist veel õige vähe puudu.