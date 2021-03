Eesti metallitööstus Favor AS ning Soome firmad LaserComp Oy, selle tütarettevõte Celermec Oy ja Ojala Group ühinevad Leden Group Oy’ks, moodustades tootmisteenuseid osutava ettevõtte. Uues grupis on ligi 500 töötajat ning kogukäive ulatub üle 70 miljoni euro.

Nelja ettevõtte pädevust ühendav Leden Group pakub teenuseid detailide valmistamise kõigis töölõikudes ning toetab kliente tootearenduses, tooteinfo haldamisel ja logistikas, teatas grupp.

“Teenuste ja oskusteabe ühendamise kaudu saab grupp osutada oma klientidele laia valikut teenuseid, nii et klient suhtleb vaid ühega grupi ettevõtetest,” ütles Leden Groupi tegevdirektor Juha Heikkinen.

Leden Group suurendab klientide konkurentsivõimet, vastutades vajadusel kogu detailide tootmisprotsessi eest.

“Tootmisteenuste vallas on turule kaua oodatud tugevat tegijat, kes suudab klientidele pakkuda laia valikut teenuseid ning töötajatele võimalust kasutada täiel määral oma erioskusi,” sõnas Leden Groupi juhatuse esimees Seppo Heikkilä.

“Ühinemine annab meile võimaluse viia tegevus uuele tasemele ning investeerida rohkem töötajate oskustesse, robootikasse ja rahvusvahelistumisse. Kohe esimesest päevast suudame klientidele pakkuda veelgi suuremat teenuste valikut,” sõnas Leden Groupi juhatuse aseesimees ning Favori nõukogu esimees Almar Proos.

Favor jätkab sama ärinime all.

Favori personal ja juhtkond jätkab senistel ametikohtadel ning ettevõtte struktuur jääb samaks. Favor AS jätkab tegevust uue grupi tütarettevõttena, kuid sama ärinime all. Kõigi ettevõtete äritegevus täiendab üksteist ning nende töötajad ja juhtkonnad jätkavad oma praegustel ametikohtadel. Ühinevate ettevõtete omanikud jätkavad ka Leden Groupi omanikena.

Soome piirkondlik investeerimis- ja arendusettevõte Arvo Sijoitusosuuskunta, mis on üks LaserCompi aktsionäre, suurendas oma osalust ühinemisega. Enamus aktsiatest kuulub ühinenud ettevõtete omanikele.

“Arvo Sijoitusosuuskuntal oli tähtis roll ettevõtjate kokkuviimisel,” lisas Heikkilä.

Uuel ettevõttel on kolm tehast Soomes Põhja-Pohjanmaal ning kaks Eestis. See lubab optimaalseimat tootmist sõltuvalt kliendi asukohast ning toetab kasvuvõimalusi, eriti Kesk-Euroopas.

Tehingu finantstingimused ei kuulu avalikustamisele. Tehing jõustub peale loa saamist Eesti Konkurentsiametilt.

Favor AS-i nõustas Ellex Raidla.

Favor AS on 1990. aastal asutatud üks suurimaid lehtmetalli töötlemisele spetsialiseerunud ettevõtteid Eestis. Ettevõte pakub laias valikus teenuseid alates toote kavandamisest kuni lõppkoostamiseni. Favor on ka suur ehituslike terasprofiilide tootja ja tal on Eesti suurim terase lõikekeskus, mis pakub laia valikut lehtterast teistele tootmisettevõtetele.

LaserComp Oy tegutseb Soomes Nivalas ning on spetsialiseerunud laser- ja plasmalõikamisele, kantimisele ning toodete keevitamisele. Selle tütarettevõte Celermec Oy, mis asub Soomes Sievis, tegeleb lehtmetallist komponentide tootmise, värvimise ning koostamisega.

Ojala-Yhtymä Oy Soomes Sievis ning selle tütarettevõte Ojala Estonia OÜ Tabasalus pakuvad tellimustööna stantsimist, painutamist, pulbervärvimist ning õhukesest lehtmetallist toodete koostamist.

Lisainfo Almar Proos, Leden Groupi juhatuse aseesimees, almar.proos@favor.ee.

www.ledengroup.com